Рютте сказал, получит ли Украина приглашение в НАТО во время встречи министров в Брюсселе

Процесс обретения Украиной членства в НАТО идет шаг за шагом. Но сейчас следует сосредоточиться на насущных нуждах.

Об этом сказал генсек НАТО Марк Рютте на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает корреспондент ТСН.

Предоставит ли Альянс приглашение

Генерального секретаря НАТО Марка Рютте спросили, предоставит ли альянс во время этой встречи приглашение, как этого просит Украина. По его словам, союзники согласны с тем, что будущее Украины у НАТО.

"Мы договорились о необратимом пути в НАТО. До и после Вашингтонского саммита союзники работали над строительством моста, и он состоит, например, из отдельных двусторонних соглашений по безопасности между союзниками и Украиной, но также выполнения всех решений, о которых договорились в Вашингтоне. это происходит шаг за шагом", – сообщил Марк Рютте.

Генсек НАТО считает, что нужно сосредоточиться на том, что нужно именно сейчас. Речь идет, прежде всего, о военной поддержке для Украины, ведь Киев должен получить возможность находиться в позиции силы на потенциальных переговорах с Москвой.

"Но я думаю, что мы должны сосредоточиться, и мы будем сосредотачиваться в течение следующих двух дней на том, что нужно сейчас. И то, что сейчас нужно – это убедиться, что военная помощь попадет в Украину, потому что это критично для них сейчас", – добавил генсек НАТО.

Ранее говорилось, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины и сдерживания дальнейшей агрессии России является полноправное членство в НАТО. В МИД отмечают: наше государство отказывается от форматов, альтернативных членству.

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