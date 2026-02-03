Рютте сказал, сколько будет продолжаться поддержка Украины со стороны НАТО

Рютте / © Associated Press

Реклама

НАТО твердо стоит на стороне Украины и будет делать это не месяцами, а продолжительное время. Как подчеркнул генсек НАТТО Марк Рютте , безопасность Киева – это безопасность всей Европы.

Об этом Рютте рассказал во время выступления в Верховной Раде Украины.

НАТО гарантирует поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Альянса, отметив, что помощь будет длиться годами, а не ограничится коротким периодом. Он убежден, что безопасность Украины и стран-союзников неразрывно связана, и именно это является главным приоритетом для членов НАТО.

Реклама

"Мир должен быть справедливым и долговременным, чтобы Украина была сильной и свободной, а Россия знала, что эта реальность будет оставаться на долго", - подчеркнул Рютте, добавляя, что именно этого хотят союзники Альянса.

Читайте также Рютте в Давосе назвал главного врага НАТО: подробности заявления

Ранее Рютте отделял формат дальнейшей поддержки Украины уже после завершения войны. Генсек НАТО отметил, что завершение боевых действий не будет означать конец помощи. Альянс готов обеспечить масштабное присутствие безопасности.

«Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море», — подчеркнул Рютте.