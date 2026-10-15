Рыжая красавица попала в объектив в Чернобыльской зоне: что рассказали о хищнице (фото)

Лиса в Чернобыльской зоне / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили лису. Специалисты также рассказали, как эти животные готовятся к зимним холодам.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

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Осень для лисиц — период подготовки к холодам. В это время их мех постепенно становится гуще, обеспечивая лучшую защиту от морозов. Не менее важен и пушистый хвост, который помогает животным сохранять равновесие во время движения и согреваться, когда они отдыхают.

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Смена сезона не останавливает и охоту. Лисы продолжают искать добычу среди травы, ориентируясь даже на едва уловимые звуки. Чаще всего их добычей становятся мыши и полевки, однако осенью рацион дополняют и другие доступные источники пищи.

В поисках добычи хищники передвигаются по привычным маршрутам, обследуют свою территорию и проверяют места, где можно полакомиться.

Как пояснили в заповеднике, наибольшую активность лисицы проявляют после захода солнца и в ночное время. Впрочем, иногда этих животных можно встретить и днём, хотя это случается значительно реже.

Лиса в Чернобыльской зоне / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чернобыльская зона — последние новости

Напомним, ранее ученые Чернобыльского заповедника изучили ихтиофауну рек Припять и Уж. Среди обнаруженных видов — занесенные в Красную книгу.

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Кроме того, недавно в Чернобыльской зоне зафиксировали необычную обитательницу — ксилокопу. Это одна из самых крупных пчел Европы, которая в Украине относится к уязвимым видам.

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