"Рыженькая симпатюля": в зоопарке Ровно показали теленка экзотической породы коров (фото)

В семье кудрявых Гайлендских коров в зоопарке Ровно – пополнение.

В Ровенском зоопарке показали пополнение – в зверинце подрастает маленький теленок "Алиса" необычной шотландской породы коров "Хайленд".

"Рыженькая симпатюля родилась в начале апреля, и еще пьет мамино молоко. Она активно познает мир, интересуется всем, что есть в вольере (кормушками, почелкой, растениями), и не дает грустить своим кудрявым родственникам", – говорится в сообщении зоопарка .

Фото: Ровенский зоопарк

Шотландская или Хайлендская порода коров имеет довольно экзотический вид – длинные рога и длинную волнистую шерсть, преимущественно светло коричневого или рыжего цвета.

"Хайлендов" часто можно увидеть в исторических фильмах о средневековой Британии. Также эту породу показывают и в зоопарках рядом с другими экзотическими животными.

Теленок из Ровенского зоопарка вместе со своей мамой

У королевской семьи Британии есть собственное стадо Хайлендской породы размером около 100 голов на пастбищах в замке Балморал.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму произошел пожар в частном зоопарке – погибли 200 животных.

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