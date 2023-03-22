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Ржищев после атаки дронами: появились новые фото с места трагедии

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
314
Время на прочтение
1 мин
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Ржищев после атаки дронами: появились новые фото с места трагедии

Фото: Общественное

Обломками разрушены общежития и учебный корпус профессионального лицея в Ржищеве.

Ночная атака дронами-камикадзе по городу Ржищев на Киевщине унесла жизнь шести человек. Появились новые фото разрушенных общежитий и учебного корпуса профессионального лицея.

Об этом говорится в репортаже "Суспільного".

Так выглядят поврежденные общежития и учебный корпус профессионального лицея в Ржищеве Киевской области, которые ночью атаковали российскими дронами.

Фото: Общественное / ©
Фото: Общественное

Состоянием   на 14:30 23 марта, по информации   спикера ГСЧС в Киевской области Виктории Рубан, спасатели достали из-под завалов тела шести человек. Поиски продолжаются.

Фото: Общественное / ©
Фото: Общественное

Напомним, ночью против 22 марта россияне атаковали дронами-камикадзе Киевскую область. ПВО уничтожило все 8 БПЛА врага, однако обломки нанесли существенные разрушения общежитию в Ржищеве.

Среди погибших оказался водитель "скорой", приехавший спасать людей.

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Дата публикации
Просмотры
314
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