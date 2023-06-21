С 1 июля "Доступні ліки" будут отпускать только по электронному рецепту: как его получить

Без е-рецепта лекарства можно будет получать только на прифронтовых территориях.

С 1 июля лекарственные средства по программе "Доступні ліки" украинцы смогут получать только по электронному рецепту. Исключения остаются только для прифронтовых и временно оккупированных территорий.

Соответствующие изменения в постановление Кабинета министров недавно приняло Правительство.

С начала полномасштабной войны для упрощения доступа к лекарствам по программе "Доступні ліки" пациенты имели возможность получать их и по бумажным рецептам.

Поскольку сейчас врачи и аптеки на большинстве территории Украины имеют возможность работать с е-рецептами, для них возвращается норма отпуска лекарственных средств только по электронному рецепту.

Возможность использования бумажного рецепта в рамках программы "Доступні ліки" остается только для временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия.

Как получить электронный рецепт на "Доступні ліки": инструкция

Лекарства можно получить по электронному рецепту, выписанному врачом через электронную систему здравоохранения.

Для этого пациент должен записаться и прийти на прием к врачу, с которым у него заключена декларация.

В случае наличия хронического или затяжного заболевания или необходимости продолжения лечения по предварительно установленному диагнозу и схеме лечения при обращении пациента по телефону, почте или мессенджерам врач может выписать рецепт без проведения личного приема.

Врач проводит прием и выписывает е-рецепт.

Во время выписки е-рецепта врач вместе с пациентом должны проверить, является ли номер мобильного телефона, указанный в декларации, актуальным и принадлежит пациенту. Врач должен назвать код мобильного оператора и последние цифры номера. После проверки телефона врач выписывает е-рецепт в электронной системе здравоохранения.

На мобильный телефон пациента приходит СМС с уникальным номером рецепта и подтверждающим кодом для получения лекарств в аптеке.

Содержание СМС: "Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ”. Пациентам, которым пришло СМС на телефон, по их просьбе врач может напечатать этот рецепт в виде информационной памятки.

Пациент идет в любую удобную для него аптеку, участвующую в программе "Доступні ліки". Список таких аптек есть на сайте Национальной службы здоровья Украины.

В аптеке пациент сообщает работнику аптеки 16-значный номер рецепта любым доступным путем: диктует устно, предоставляет напечатанную информационную памятку или записку с выписанным на нее номером рецепта, показывает включенный экран своего телефона с открытым СМС и т.д.

Фармацевт предлагает пациенту имеющиеся лекарственные средства по выбору – сначала бесплатные, а затем с доплатой.

Пациенту нужно убедиться: есть ли именно то торговое наименование лекарства и производства, которое он хочет получить? Предлагается ли количество лекарственного средства в полном объеме? Будет ли доплата за выбранное лекарство и в каком размере? Если да, согласен ли пациент доплачивать такую сумму?

Если ответ на один или несколько вопросов приведенных выше нет, то пациент не должен называть или показывать фармацевту 4-значный код подтверждения.

В случае, если пациента все устраивает, он называет код подтверждения, если необходимо, производит доплату, а фармацевт накладывает электронную подпись. Все, рецепт погашен. После этого пациент получает назначенное лекарство.

Если в данной аптеке нет именно того лекарства, которое желает получить пациент, он не называет код подтверждения рецепта и может обратиться в другую аптеку. Или заказать лекарство, которое отсутствует в аптеке в момент обращения пациента.

Какие препараты можно получить по программе "Доступні Ліки"

Национальная служба здоровья Украины администрирует программу реимбурсации (возмещения) лекарственных средств "Доступні ліки". И напрямую возмещает аптекам стоимость отпущенного пациентам лекарства по рецепту. Программа позволяет уменьшить финансовую нагрузку на пациентов и увеличить доступность лекарства.

По программе украинцы могут получить бесплатно или с частичной доплатой препараты по направлениям: сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа, хронические заболевания нижних дыхательных путей (в т.ч. бронхиальная астма), инсулинозависимый и несахарный диабет, болезнь Паркинсона расстройства психики и поведения, эпилепсия, иммуносупрессивные препараты для людей в посттрансплационном периоде.

Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала об изменениях в работе военно-врачебной комиссии (ВЛК) в Украине во время мобилизации. Правительство приняло отдельную программу медицинских гарантий.

Читайте также: