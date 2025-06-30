С 1 июля изменены правила мобилизации: кого не будут призывать

Мобилизация / © ТСН.ua

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С 1 июля в Украине продолжают действовать ограничения для отдельных категорий граждан, которых не мобилизуют даже в период военного положения.

Об этом пишет 24 канал.

К категориям, которые не подлежат мобилизации с 1 июля, относятся: забронированные работники органов власти, местного самоуправления и критических предприятий, учреждений и организаций, которые официально зарезервированы для обеспечения функционирования государства и экономики во время войны.

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Также увольняются или могут временно увольняться лица с инвалидностью или те, кто по заключению медицинской комиссии временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья.

Полное освобождение от мобилизации имеют многодетные родители — мужчины или женщины, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Освобождены также одинокие родители, которые самостоятельно воспитывают одного или несколько детей до 18 лет без второго родителя.

Родители или опекуны детей с инвалидностью или совершеннолетних детей с инвалидностью первой или второй группы тоже имеют основания для освобождения от призыва. Аналогичное право имеют родители или опекуны детей с тяжелыми болезнями, перечень которых определяет Министерство здравоохранения.

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Опекуны детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, которые официально взяли их на воспитание, также не подлежат мобилизации.

Лица, осуществляющие постоянный уход за больным мужем или женой, ребенком или родителями, если это официально подтверждено, могут получить освобождение от призыва.

К категории, которую не мобилизуют, относятся также муж или жена или родители с инвалидностью, а также опекуны лиц с инвалидностью.

Если один из супругов уже проходит военную службу, второй из родителей, имеющий несовершеннолетних детей, может получить освобождение от мобилизации.

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Освобождаются от мобилизации также народные депутаты Верховной Рады Украины и Автономной Республики Крым в соответствии со своим статусом.

Работники сектора обороны и безопасности — сотрудники Вооруженных Сил Украины, СБУ, Национальной гвардии, полиции, антикоррупционных органов, а также работники предприятий и учреждений, обеспечивающих безопасность государства, — тоже не подлежат мобилизации.

Важно понимать разницу между статусами граждан. Те, кто уже проходит военную службу, имеют другие процедуры увольнения, предусматривающие отдельные основания для увольнения из ВСУ или других военных формирований. В то время как лица, которые находятся только на воинском учете, могут воспользоваться правом на отсрочку или освобождение от мобилизации в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее мы писали о том, что люди с инвалидностью получают отсрочку от мобилизации, однако есть нюансы, в частности таким лицам могут приходить повестки от ТЦК, что не является нарушением закона.

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