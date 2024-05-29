С 1 июня в Украине изменится тариф на свет — источники

За потребленный свет более 100 кВт в месяц платить придется гораздо больше.

В четверг, 30 мая, Кабинет Министров планирует принять решение об изменении формулы оплаты населением услуги электроснабжения. С 1 июня за потребленный свет более 100 кВт в месяц придется платить на 80% больше.

Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Новый тариф будет составлять:

2,64 грн. за потребление до 100 кВт (не изменится).

4,8 грн за всего, что более 100 кВт.

То есть, при потреблении 100 кВт в месяц сумма за электроэнергию в платежке не изменится и составит, как и теперь, 264 гривен. При потреблении 200 кВт, сумма в платежке увеличится до 744 гривен (при действующем тарифе – 528 гривен).

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По словам собеседника издания, проект решения Кабмина уже готов, утвердить его намерены завтра. В ходе его подготовки правительство также рассматривало вариант простого повышения тарифа до 3,96 грн за кВт.

Напомним, ранее о таких планах правительству сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. При этом он отметил, что повышение тарифа не приведет к решению проблем в энергетике или качестве услуг, а приведет к еще большим долгам населения за жилищно-коммунальные услуги.

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