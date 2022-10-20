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С 1 ноября вырастет стоимость популярных услуг в ЦНАПе: каких именно

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С 1 ноября вырастет стоимость популярных услуг в ЦНАПе: каких именно

С 1 ноября вырастет стоимость популярных услуг в ЦНАПе: каких именно / Фото: Pexels

С 1 ноября 2022 года начнут действовать новые тарифы на услуги оформления или восстановления внутреннего и загранпаспорта в срочном порядке. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

О повышении цен указано в постановлении №1180 Правительства Украины.

В документе говорится о внесении изменений в приложение постановления Кабинета министров от 2 ноября 2016 года "Некоторые вопросы предоставления административных услуг в сфере миграции".

Какие расценки будут с 1 ноября 2022 года:

  • Оформить паспорт гражданина Украины (внутренний документ) в течение десяти дней можно будет за 496 грн – раньше эта услуга стоила 252 грн.
  • Изготовить загранпаспорт в срочном порядке ( от 3 до 7 дней ) будет стоить 992 грн — раньше эта сумма равнялась 704 грн.
  • Обменять или оформить проездной документ переселенца от 1 ноября можно будет за 452 грн – раньше было 226 грн.

В документе также говорится, что стоимость оформления внутреннего паспорта за 20 рабочих дней через полгода после момента отмены военного положения в Украине, кроме того, когда услуга выполняется впервые, увеличится до 248 грн (в настоящее время она стоит 126 грн).

А такая же услуга по оформлению загранпаспорта будет стоить 496 грн (вместо 352 грн).

Также следует обратить внимание на другие расценки по оформлению документов:

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© kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua

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