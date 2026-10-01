С 1 октября студентов могут отчислить из вузов из-за новых правил: кого это коснётся

Основы национального сопротивления для студентов / © ТСН.ua

Реклама

Отчисления могут угрожать украинским студентам, которые без законных оснований откажутся изучать «Основы национального сопротивления» или не составят итоговый контроль по этой дисциплине. Новые правила от 1 октября касаются соискателей профессионального высшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме.

Соответствующие изменения предусматривает Закон Украины №4826-IX, принятый Верховной Радой 25 марта 2026 года.

Реклама

Кого будут учить

Дисциплина станет частью образовательных программ для обучающихся:

Реклама

в учреждениях профессионального высшего образования;

на бакалаврате;

в магистратуре по медицинским, фармацевтическим и ветеринарным специальностям.

По данным Министерства образования и науки, речь идет о новом подходе к подготовке молодежи, который должен сочетать теоретические знания с практическими навыками. Важно то, что дисциплина будет касаться как студентов, так и студенток. Закон не предусматривает разделения по статье.

Кто может не проходить курс

Закон определяет категории соискателей образования, которые могут освободиться от изучения «Основ национального сопротивления».

Это, в частности, студенты, которые:

уже проходили военную службу;

успешно изучили эту дисциплину во время предварительного обучения;

имеют документ о прохождении базовой общевойсковой подготовки и получения военно-учетной специальности;

учатся не по дневной или дуальной форме;

проживают на временно оккупированной территории Украины.

То есть студент , уже имеющий соответствующий подтвержденный опыт или документ о военной подготовке, не должен повторно проходить аналогичное обучение.

Реклама

Отдельные правила для студентов с медицинскими ограничениями

Для студентов с инвалидностью или частичной утратой трудоспособности без установления инвалидности предусмотрен особый порядок.

Если практические занятия могут нанести ущерб здоровью, студент при наличии соответствующих медицинских документов может быть освобожден именно от практической части. Человек будет продолжать проходить те элементы подготовки, которые отвечают его состоянию здоровья и возможностям.

Что будут изучать на занятиях

Подготовка к национальному сопротивлению будет состоять из теоретической и практической частей.

Среди основных направлений:

Реклама

правила обращения с оружием;

приобретение навыков ведения огня из стрелкового оружия;

минная безопасность;

домедицинская помощь;

действия в условиях чрезвычайных ситуаций;

другие навыки, предусмотренные обучающей программой.

Практический блок будут проводить не обязательно непосредственно в университете или колледже. Закон предусматривает территориальный принцип организации занятий.

Для этого могут использоваться:

полигоны высших военных учебных заведений;

военные учебные подразделения высшего образования;

учебные части и центры;

воинские части Вооруженных сил Украины;

объекты других составляющих сил безопасности и обороны;

сертифицированные стрельбища;

тиры;

интерактивные тренажеры.

Можно ли отказаться от обучения

Отказ от изучения «Основ национального сопротивления» без законных оснований может иметь серьезные последствия.

Закон предусматривает, что отчисления из учебного заведения может стать следствием:

отказ от изучения дисциплины;

неуспешного составления итогового контроля.

Это правило не применяется к студентам, имеющим законные основания для освобождения от курса или отдельных его частей.

Другими словами, для большинства студентов дисциплина будет иметь такой же статус, как и другие обязательные компоненты образовательной программы: ее нужно будет пройти и составить итоговый контроль.

Студенты, которые по религиозным убеждениям не могут пользоваться оружием, будут иметь возможность заменить связанные с оружием практические занятия другими составляющими подготовки. Это могут быть, например, занятия по медицинской помощи, минной безопасности, гражданской защите или другие предусмотренные программой направления.

В законодательстве и судебной практике в качестве примеров религиозных организаций, вероучение которых не допускает пользования оружием, упоминаются:

Свидетели Иеговы;

адвентисты-реформисты;

христиане веры евангельской отдельных направлений;

евангельские христиане-баптисты;

христиане евангельской веры;

пацифистские религиозные общины, если их вероучение официально не допускает использования оружия.

Однако сам факт, что студент называет себя верующим или принадлежит определенной конфессии, еще не означает автоматического освобождения от стрелковой подготовки. Важно, чтобы религиозная организация была официально действующей в Украине, а ее вероучение предполагало отказ от использования оружия.

Напомним, ранее мы писали, что в университетах и профессиональных колледжах курс "Основы национального сопротивления" должен заменить полноценную базовую общевойсковую подготовку .

Новости партнеров

Новости партнеров