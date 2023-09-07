С 1 октября женщины в Украине должны стать на военный учет: каких профессий касается

С 1 октября 2023 года женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны регистрироваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины от 30 декабря 2022 г. №1487 "Порядок организации и ведения военного учета".

Также читайте Военный учет женщин: что происходит и чему не следует верить

Взятию на военный учет подлежат пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18-60 лет, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность. То есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты и другие специальности, связанные с медицинской или фармацевтической специальностью. В документе отмечается, что специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.

Женщины с другими специальностями, смежными с военной, также могут стать на учет по собственному желанию. Это женщины юристки, психологи, ветеринарки, бухгалтерки, программистки, менеджерки, работницы банковской системы, секретарши, фотографы и т.д., рассказала ТСН.ua адвоката Марина Бекало. Подробнее со списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Отметим, что законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин.

Напомним, 7 сентября стало известно, что женщинам на военном учете ограничат выезд за границу. Об этом сообщил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский.

Читайте также: