С 1 сентября 2021. Лучшие поздравления с первым звонком, поздравления с Днем знаний

1 сентября ученики традиционно возвращаются в учебные заведения после длительных летних каникул и начинают новый учебный год.

Традиционно 1 сентября начинается новый учебный год: школьники идут в школу, где их ждут торжественные мероприятия. Первоклассники празднуют первый звонок, во дворах школ проходят праздничные концерты и торжества. Так ученики в Украине отмечают государственный праздник День знаний.

Отметим, что из-за событий, связанных с коронавирусом, последние полтора года пандемия сильно повлияла на образование, многим ученикам пришлось посещать классы в режиме онлайн и учиться дистанционно. Поскольку сейчас ситуация несколько стабилизировалась, в Министерстве образования и науки говорят, что перспектив возвращения к дистанционному образованию пока нет. Впрочем, все в корне может измениться, если осенью эпидемиологическая ситуация существенно ухудшится, а регионы начнут выходить из "зеленых" зон. Пока же ученики начнут учебный процесс как обычно и это прекрасный повод еще раз поздравить их с Днем знаний.

Поздравления с 1 сентября в прозе

Поздравления с 1 сентября первоклассников

Поздравляю вашего первоклассника с первым сентября! Пусть ходит в школу с удовольствием, радуется каждому дню, учится на "отлично"!

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1 сентября — День знаний — особый праздник! Всегда яркий, насыщенный эмоциональностью и волнующей атмосферой. Громко звучит торжественная музыка, отовсюду раздаются теплые поздравления и каждое человеческое сердце, волнуясь, отзывается на призыв первого звонка! В этот день от чистого сердца хочется пожелать успехов в учебном процессе и чтобы новый учебный год приносил только приятные впечатления!

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Поздравляем наших младших друзей с праздником Первого звонка! Мы рады видеть ваши искренние лица, которые стремятся как можно быстрее открыть для себя мир школы. Мы счастливы, что в свой выпускной год передаем эстафету обучения именно вам, наши первоклассники. В школьной жизни вас ждут не только уроки и домашние задания. Экскурсии, классные праздники, различные конкурсы, спортивные соревнования, олимпиады, много кружков по интересам, школьные концерты и многое другое. Открывайте с радостью для себя школьные двери! Теперь вы тоже полноправные жители Страны знаний! Пусть ваша жизнь в ней будет яркой и радостной!

УНИАН

Поздравления с 1 сентября от родителей

Поздравляю с Днем Знаний! Желаю, чтобы у вас всегда было огромное желание учиться и познавать все новое! Легкого учебного года, ярких впечатлений, новых друзей и отличных оценок!

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Пусть школьные дни будут наполнены радостью и приятными новостями, хорошими оценками, интересными проектам и веселыми друзьями! Поздравляю с первым сентября!

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С первым сентября! Поздравляю тебя с этим праздником знаний и мудрости, желаю набираться сил, терпения и смелости, а главное — иметь вдохновение к получению новых знаний! Ты сможешь все!

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Ты сегодня ступил на дорогу знаний, выложенную из гранита наук. Я желаю тебе хорошего и легкого пути. Пусть путешествие в невероятно интересный мир науки приносит только радость и стремление идти все дальше и дальше. Поздравляю с Днем знаний.

Поздравления с 1 сентября от учителей

Друзья! День 1 сентября всегда особенно торжественный и волнующий, ведь именно с него начинается неизведанный, интересный и одновременно нелегкий путь к познанию, к новым свершениям, к самостоятельной жизни. Желаем всем школьникам, студентам на этом пути покорить новые вершины знаний, встретить добрых и надежных друзей и достичь заветной цели. Уверены, ваши способности, настойчивость станут залогом выдающихся успехов во взрослой жизни.

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Дорогие школьники! Во все времена образованный человек пользовался уважением. Обучение — это скрытое сокровище, это мир знаний о людях и их окружении. Надо учиться, чтобы знать, действовать, жить. Уверен, что зерна науки вырастут в ваших юных душах урожаем мудрости и вдохновения. Пусть светлым, радостным и плодотворным будет каждый ваш день, каждый шаг. Растите здоровыми, достигайте высоких результатов в учебе!

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Наши милые дети! Сегодня вы все очень красивые пришли на свой первый школьный праздник! Не успеете вы и заметить, как мы все вместе будем приветствовать вас с завершением школьных лет, с получением аттестатов. А сейчас ваш счастливый ученический путь только начинается. На этом пути мы обещаем вам свою поддержку любовью, советами, своим опытом. Нам еще не верится, что вы все уже такие взрослые, но мы искренне верим в ваши таланты и способности, благодаря которым вы обязательно добьетесь значительных успехов. Желаем всем вам получать от школьной жизни наилучшие эмоции и полезные знания. Мы будем гордиться вами от всего сердца. Поздравляем вас с началом школьного пути. Удачи вам!

Поздравления от директора

Дорогие школьники, родители и учителя!

Сердечно поздравляю Вас с Днем знаний и началом учебного года!

Учебный год вступает в свои права. Нет праздника прекраснее, чем праздник начала обучения, когда все рады и все улыбаются. Мы не просто отмечаем начало нового учебного года, но уважаем труд учителя и ученика, признаем важность и приоритет знания и науки!

Сегодня главными героями праздника дети с яркими, красивыми букетами в руках. На крыльце каждой школы в этот день встречают школьников и гостей нарядные и улыбчивые учителя. 1 сентября — волнующее событие для учителей и всех школьников, особенно для их родителей. На линейку выводят маленьких, школы встречают новичков. Впереди у малышей новая для них еще неизвестная и полная загадок страна знаний.

Малышам желаю быть прилежными и послушными, выпускникам — чтобы их последний школьный год стал ярким и незабываемым, а Вам, уважаемые учителя, — здоровья, терпения и взаимопонимания с учениками. Пусть весь учебный год будет добрым и успешным для каждого из Вас! В добрый путь за знаниями!

Стихи, смс для поздравления с Днем знаний

Поздравления с 1 сентября от родителей

День особенный сегодня —

Осень яркая пришла

И мальчишек и девчонок

В школу громко позвала.



На «отлично» чтоб учились,

Вам напутствие даем.

Вы гранит науки сложной

Покоряйте с каждым днем.



Вдохновенья вам, таланта,

Без препятствий на пути,

Чтобы было интересно

В школу по утрам идти!

***

Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

На все настроенья.



Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

***

Желаю в День знаний

Стремиться вперед,

Открытий чудесных

Тебя много ждет,



Пусть будет учеба

Легка для тебя,

И школьные годы

Проходят не зря!

С 1 сентября — поздравление первоклассников

Сегодня первоклашка ты.

Тетрадки, ранец, книжки.

Несут красивые цветы

Девчонки и мальчишки.



За парту сядешь, в класс войдёшь,

Начнёшь писать в тетрадках.

И в интересный путь пойдёшь:

Букварь, письмо, зарядка.



Что ж в добрый путь! Шагай вперёд.

Пусть по плечу преграды.

Во всем тебя удача ждёт

И за труды награда.

***

Первый раз в первый класс —

Поздравляю искренне!

Лишь успехи ждут пусть вас,

Яркие и чистые.



Пусть День знаний принесёт

Множество открытий,

А жизнь школьная течёт

Весело, стремительно!

***

Первоклашек поздравляю,

Быть активными желаю,

На уроках не зевать,

Ничего не забывать!



С интересом вам учиться

И ни капли не лениться,

Пусть День знаний каждый раз

Будет праздником для вас!

Поздравление для выпускников в стихах

Славных дней, удачи, процветания,

Пусть успехи радуют тебя чаще,

Пусть судьба исполнит все желания,

И подарит в этот прекрасный праздник счастья!

***

Тебя не сомневайся,

В жизни ждет успех,

Радуйся и улыбайся,

Ты супер, лучше всех!

Пусть будет все отлично,

И классно у тебя,

Только непременно,

Верь в счастье и в себя!

Поздравления учителям 1 сентября в стихах

Учитель, с праздником! С Днем знаний!

В денёк осенний сентября

Так хочется мне Вас поздравить,

Ведь класс и Вы — одна семья.

Пускай учебный год начнётся,

Пусть только радость он несёт,

А Ваше сердце не сдаётся —

Ликует, празднует, поёт!

***

Пусть этот новый год учебный

Несёт вам добрые деньки,

Уроки будут интересны,

Пусть не шалят ученики,

Пусть не обидит вас зарплата,

Начальство вам воздаст почёт.

Пусть больше счастья, чем когда-то,

Вам год учебный принесёт!



Красивые картинки, прикольные открытки на День знаний 1 сентября

Поздравление с Днем знаний

Поздравление с 1 сентября

Поздравление с Днем знаний

Поздравление с Днем знаний

Опять в школу 1 сентября

Поздравления с 1 сентября

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