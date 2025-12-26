- Дата публикации
С 1 января 2026 года судиться станет дороже: что нужно знать украинцам
С 1 января 2026 года в Украине увеличатся ставки судебного сбора из-за повышения прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
С 1 января 2026 года в связи с изменением размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц будут действовать новые размеры ставок судебного сбора — до 3328 грн (против 3028 грн).
Об этом напомнил Восточный апелляционный хозяйственный суд.
Согласно статье 4 Закона Украины «О судебном сборе», судебный сбор взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, — в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.
Нововведение повлияет на оплату исковых заявлений имущественного и неимущественного характера, заявлений по делам о банкротстве, обжаловании судебных решений и других процессуальных документов.
Кроме того, актуализирован перечень категорий граждан, освобождаемых от уплаты судебного сбора, включая военнослужащих, участников боевых действий, лиц с инвалидностью и пострадавших от вооруженной агрессии РФ граждан. С 16 июля 2025 года расширены критерии для отсрочки, рассрочки, уменьшения размера или освобождения от уплаты сбора.
Напомним, с нового года меняются социальные стандарты, что автоматически «подтянет» сумму налоговых платежей для всех групп предпринимателей.