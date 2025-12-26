С 1 января 2026 года судиться станет дороже: что нужно знать украинцам

Будут действовать новые размеры ставок судебного сбора / © pixabay.com

Реклама

С 1 января 2026 года в связи с изменением размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц будут действовать новые размеры ставок судебного сбора — до 3328 грн (против 3028 грн).

Об этом напомнил Восточный апелляционный хозяйственный суд.

Согласно статье 4 Закона Украины «О судебном сборе», судебный сбор взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, — в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.

Реклама

Нововведение повлияет на оплату исковых заявлений имущественного и неимущественного характера, заявлений по делам о банкротстве, обжаловании судебных решений и других процессуальных документов.

Кроме того, актуализирован перечень категорий граждан, освобождаемых от уплаты судебного сбора, включая военнослужащих, участников боевых действий, лиц с инвалидностью и пострадавших от вооруженной агрессии РФ граждан. С 16 июля 2025 года расширены критерии для отсрочки, рассрочки, уменьшения размера или освобождения от уплаты сбора.

Напомним, с нового года меняются социальные стандарты, что автоматически «подтянет» сумму налоговых платежей для всех групп предпринимателей.