С 1 января меняют правила выхода на пенсию: что и для кого изменится

пенсия.

Реклама

С 1 января 2026 года в Украине вступят в силу усиленные требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту. Состоится новый этап пенсионной реформы.

Об этом сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк, сообщает Судебно-юридическая газета.

По его словам, очередной этап реформы предполагает, что для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет официального страхового стажа. Если такого стажа нет, то право на пенсию в 63 года будет предоставляться только при наличии не менее 23 лет стажа.

Реклама

Впрочем, в случае этого отсутствия, пенсию можно будет оформить с 65 лет при наличии минимум 15 лет страхового стажа. Если нет даже такого минимального стажа, то человеку предусмотрена социальная помощь, оказываемая государством через Пенсионный фонд.

«Как правило, все-таки большинство людей, достигших 60-летнего возраста, у них не менее 33-35 лет стажа. Это работавшие официально. Здесь действительно вызовы для тех людей, которые не оформляли свое место работы, которые не получали зарплату в белую и не платили единый социальный взнос», – подчеркнул депутат.

Как сообщалось, пенсия по возрасту в Украине исчисляется по формуле П = Зп х Кз х Кс. Где П – это пенсия, Зп – средняя зарплата по Украине за три последних года. Кз – личный коэффициент зарплаты, а Кс – коэффициент стажа.

Несмотря на большой стаж, размер пенсии сильно влечет низкую официальную зарплату. В формуле расчета пенсии стаж и зарплата неравноценные, большой стаж частично компенсирует низкий заработок.

Реклама