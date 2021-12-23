С 1 января в Украине изменятся тарифы на распределение газа: НКРЭКУ приняла решение

Эти тарифы остались почти на нынешнем уровне.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на распределение газа с 1 января 2022 года для 40 операторов газораспределительных систем.

Соответствующее решение было принято 22 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом газораспределительные компании несколько повысят тарифы. Однако, как заверил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, после пересмотра тарифы останутся фактически на нынешнем уровне.

"Мы исходили из того, чтобы корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов, однако получилось даже меньше, и преимущественно благодаря тому, что газ на производственно-технологические потери, как мы и договаривались, учтен на уровне 7,42 грн за кубометр. Поэтому практически это не увеличение, а корректировка тарифов происходит", – заявил Тарасюк.

Так, самые высокие цены в размере 1,99 грн за куб. м для потребителей "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубныгаз", "Николаевгаз", "Тысменицагаз", "Харьковгаз" и "Черновцыгаз". По сравнению с нынешними тарифами повышение составляет от 10 до 15%.

Самые низкие тарифы были установлены для "Киевгаз" - 0,32 грн за куб. м, "Харьковгоргаз" - 0,43 грн за куб. м, "Кременчуггаз" - 0,46 грн за куб. м, "Криворожгаз" - 0,53 грн за куб. м и "Черкассыгаз" – 0,57 грн за куб. м. В этом случае повышение составляет от 4 до 16%.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента предполагают, что некоторые коммунальные тарифы в Украине могут возрасти в рамках инфляционных ожиданий уже в 2022 году. По словам заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, речь идет о тарифах на распределение и доставку газа.

Что касается стоимости самого голубого топлива, то до конца отопительного сезона его цена останется без изменений – на уровне восьми гривен для населения. В офисе президента отметили, что для компенсации разницы стоимости кубометра газа из бюджета местным советам выделено 27 миллиардов гривен.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявлял, что цена на газ для населения на следующий годовой период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года будет формироваться в зависимости от цены газа на мировом рынке и объема собственной его добычи.

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