Детский сад / © pexels.com

Реклама

С 1 января 2027 года большинство территориальных общин Украины планируют перейти на новую систему оплаты труда педагогов дошкольного образования. Благодаря этим изменениям зарплаты работников детских садов с учётом надбавок могут вырасти до 21–25 тысяч гривен. На данный момент новую систему уже внедрили около 400 общин, ещё примерно 800 планируют сделать это с начала следующего года.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова в комментарии РБК-Украина.

Реклама

По её словам, с 1 сентября на новую систему оплаты труда перешли учителя, а аналогичные изменения Министерство образования и науки рекомендовало ввести также в учреждениях дошкольного и профессионального образования.

Реклама

В то же время решение о повышении зарплат работникам детских садов принимают непосредственно территориальные общины, поскольку выплаты осуществляются из местных бюджетов. Министерство ведет соответствующую работу с органами местного самоуправления, призывая определить повышение оплаты труда педагогов одним из приоритетов.

Коновалова пояснила, что при прежней системе должностной оклад педагогов дошкольного образования был ниже минимальной зарплаты. Даже надбавки за дополнительную работу и выполнение других обязанностей фактически не обеспечивали существенного увеличения доходов, поэтому работники детских садов в основном получали оплату на уровне минимальной.

«Сейчас должностной оклад составляет около 14 тысяч гривен, к которому добавляются различные надбавки. По расчётам МОН, средняя зарплата педагогов дошкольных учреждений с опытом работы может достигать 21–25 тысяч гривен», — заявила заместитель министра.

Она уточнила, что масштаб внедрения новой системы зависит от решений местных властей и финансовых возможностей общин. Ожидается, что с 1 января к ней присоединятся еще около 800 территориальных общин.

Реклама

Напомним, что в Украине заметно выросли предложения по зарплате в вакансиях для работников сферы образования. Больше всего за последние два года выросли средние доходы воспитателей, а учителям и преподавателям в 2026 году стали предлагать в среднем 20 тысяч гривен.

Новости партнеров

Новости партнеров