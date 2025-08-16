- Дата публикации
С 16 по 18 августа в "Дії" не будет работать часть сервисов: что нужно знать
Часть сервисов в «Дії» будет недоступна из-за планового обновления реестров
С 20:00 16 августа до 08:00 18 августа состоится плановое обновление государственных реестров, из-за чего часть сервисов на портале и в приложении «Дія» временно не будет работать. Пользователям советуют воспользоваться необходимыми услугами заблаговременно или после завершения работ.
Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
Работы повлияют на сервисы, которые используют данные из Единого государственного реестра (ЕГР), ГРАГС, ГРВП и других государственных реестров. В частности, временно не будут доступны:
Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП
Действие.QR
естьВосстановление
Бронирование работников
Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС
Перерегистрация авто
Актовые записи о смене имени, рождении, браке, разводе
Свидетельства о рождении и выписки о месте жительства ребенка
Заявления на субсидию и сервисы еМалятко
Декларирование места жительства и государственная регистрация прав на недвижимое имущество
Выписки из ЕГР и регистрация ООО на основании модельного устава
Изменение места жительства
Заявления в международный Реестр убытков
Гранты еРабота, строительные услуги, еПредприниматель, еДом, еДекларация
Брак онлайн (кроме услуги помолвки)
Другие сервисы Дії будут работать в обычном режиме.
Министерство напоминает, что Дія не сохраняет личные данные пользователей — они отображаются при пользовании сервисом из государственных реестров. Поэтому во время проведения технических работ доступ к определенным услугам будет ограничен только из-за временной недоступности данных в реестрах.
