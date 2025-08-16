С 16 по 18 августа в "Дії" не будет работать часть сервисов: что нужно знать

Приложение «Действие» / © Министерство цифровой трансформации

Реклама

С 20:00 16 августа до 08:00 18 августа состоится плановое обновление государственных реестров, из-за чего часть сервисов на портале и в приложении «Дія» временно не будет работать. Пользователям советуют воспользоваться необходимыми услугами заблаговременно или после завершения работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Работы повлияют на сервисы, которые используют данные из Единого государственного реестра (ЕГР), ГРАГС, ГРВП и других государственных реестров. В частности, временно не будут доступны:

Реклама

Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП

Действие.QR

естьВосстановление

Бронирование работников

Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС

Перерегистрация авто

Актовые записи о смене имени, рождении, браке, разводе

Свидетельства о рождении и выписки о месте жительства ребенка

Заявления на субсидию и сервисы еМалятко

Декларирование места жительства и государственная регистрация прав на недвижимое имущество

Выписки из ЕГР и регистрация ООО на основании модельного устава

Изменение места жительства

Заявления в международный Реестр убытков

Гранты еРабота, строительные услуги, еПредприниматель, еДом, еДекларация

Брак онлайн (кроме услуги помолвки)

Другие сервисы Дії будут работать в обычном режиме.

Министерство напоминает, что Дія не сохраняет личные данные пользователей — они отображаются при пользовании сервисом из государственных реестров. Поэтому во время проведения технических работ доступ к определенным услугам будет ограничен только из-за временной недоступности данных в реестрах.

Напомним, ранее мы писали о том, что осенью 2025 года станет доступной услуга развода через приложение «Дія»