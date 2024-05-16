С 18 мая для мужчин изменятся правила пересечения границы: без какого документа не выпустят

Демченко дал совет, чтобы при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП.
Согласно обновленному закону о мобилизации, от 18 мая пограничники на пунктах пропуска в отдельных категориях граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.
Об этом пресс-секретарь Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко рассказал в комментарии "Украинской правде".
"Согласно нормам украинского законодательства, в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять представлять их по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины", — сказал Демченко.
У каких мужчин будут проверять военно-учетный документ на границе
По данным пограничников, такие категории мужчин должны обязательно предоставить военно-учетный документ для проверки.
- забронированные на период мобилизации и военное время;
- признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- самостоятельно воспитывающих ребенка;
- имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;
- а также другие категории лиц, определенные ст.23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кого не коснутся изменения во время пересечения границы
В то же время это не касается категорий граждан, указанных в отдельных пунктах Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, к которым относятся;
- лица с инвалидностью;
- те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;
- водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров;
- определенные лица по отдельным должностям и государственной службе, работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли и т.д.
Демченко дал совет, чтобы при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.
Напомним мужчинам будут вклеивать VIN-код в военный билет.