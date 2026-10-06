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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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С 20 октября могут исчезнуть два популярных поезда «Укрзалізниці»: какие именно

Для пассажиров предусмотрены альтернативные маршруты во Львов и варианты с пересадками в Перемышль.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Укрзализныця

Укрзализныця / © Фото из открытых источников

С 20 октября планируют прекратить курсирование двух пассажирских поездов – №79/80 «Сичеслав» Днепр – Львов и №31/32 Запорожье – Перемышль.

Об этом «Укрзалізниця» сообщила в Threads.

По имеющейся информации, решение связано с ухудшением ситуации безопасности и значительным снижением пассажиропотока.

Для пассажиров поезда №79/80 «Сичеслав» остаются альтернативные рейсы в Львов. Речь идет о поездах №39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 и 127/128.

Для пассажиров маршрута Запорожье – Перемышль предлагают варианты поездки с пересадкой во Львове или Киеве.

Речь идет именно о запланированном прекращении курсирования с 20 октября.

«Укрзалізниця» запускает дополнительные рейсы в Киеве

Ранее «Укрзалізниця» сообщила о запуске 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express между правым и левым берегами Киева. С 5 по 9 октября они курсируют по маршруту Выдубичи – Дарница – Выдубичи в часы пиковой нагрузки – с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00.

Дополнительные рейсы останавливаются на станции Березняки. Также для поездок между берегами пассажирам советуют пользоваться графиковыми пригородными и региональными поездами в Нежин, Гребенку, Конотоп и Славутич, которые имеют остановки на Выдубичах и Дарнице.

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