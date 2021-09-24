С 2020 года скрывался от Интерпола: в Днепре задержали иностранца, который занимался мошенничеством в Узбекистане

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
В Днепре задержали иностранца, который совершил целый ряд преступлений в Республике Узбекистан и с 2020 года находился в международном розыске.
Об этом сообщили в Национальной полиции области.
Как выяснилось, 30-летний мужчина подозревается в мошенничестве и других преступлениях, которые он сделал на территории Узбекистана. Гражданина правоохранители задержали возле одного из супермаркетов в Индустриальном районе Днепра.
"23 сентября следственный судья Индустриального районного суда города применил к задержанному временный арест до решения вопроса о его экстрадиции и передаче компетентным органам Республики Узбекистан", — рассказали в Нацполиции области.
Напомним, что под Днепром мужчину приговорили к пожизненному заключению за ужасное убийство.