С 2020 года скрывался от Интерпола: в Днепре задержали иностранца, который занимался мошенничеством в Узбекистане

С 2020 года скрывался от Интерпола: в Днепре задержали иностранца, который занимался мошенничеством в Узбекистане

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

В Днепре задержали иностранца, который совершил целый ряд преступлений в Республике Узбекистан и с 2020 года находился в международном розыске.

Об этом сообщили в Национальной полиции области.

Как выяснилось, 30-летний мужчина подозревается в мошенничестве и других преступлениях, которые он сделал на территории Узбекистана. Гражданина правоохранители задержали возле одного из супермаркетов в Индустриальном районе Днепра.

"23 сентября следственный судья Индустриального районного суда города применил к задержанному временный арест до решения вопроса о его экстрадиции и передаче компетентным органам Республики Узбекистан", — рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что под Днепром мужчину приговорили к пожизненному заключению за ужасное убийство.

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