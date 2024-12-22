С 2025 года военным курсантам повысят выплаты: известна сумма

Со следующего года курсанты военных ЗВО будут получать более высокую заработную плату.
С марта 2025 курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, что составляет 8 тысяч гривен.
Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Сергей Мельник.
"С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное обеспечение также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, приравнивающиеся к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен", — рассказал он.
Напомним, зарплаты украинцев снизятся, стало известно, что будет с выплатами 2025 года.
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