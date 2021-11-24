С 26 ноября на дорогах Украины увеличится количество камер автофиксации нарушений ПДД

Всего в 24 городах и 15 областях будут работать уже 246 приборов автоматической фиксации нарушений ПДД.
Еще 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей. Заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, от 26 ноября.
Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Расположение приборов:
г. Запорожье (1 прибор контроля "КАСКАД")
- ул. Немировича-Данченко, 73 направление направления прибора ул. Лермонтова
г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")
- просп. Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп. Червоной Калины
- ул. Княгини Ольги, 100-К направление направления прибора ул. Владимира Великого
г. Тернополь (1 прибор контроля "КАСКАД")
- просп. Степана Бандеры, 90 направление направления прибора ул. Евгения Коновальца
Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")
- на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка
Николаевская область (2 прибора контроля "КАСКАД")
- на 139 км+684 автодороги М-14 направление направления прибора с. Константиновка
- на 200 км+036 автодороги Н-24 направление прибора г. Николаев
Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД")
- на 394 км+318 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов
- на 328 км+826 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев
Харьковская область (1 прибор контроля "КАСКАД")
- на 49 км+934 автодороги Р-46 направление направления прибора ул. Шевченко г. Богодухов
Белошицкий отметил, от 26 ноября будут автоматически фиксировать правонарушения в общей сложности 246 приборов, которые расположены в 24 городах и 15 областях.
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