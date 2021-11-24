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С 26 ноября на дорогах Украины увеличится количество камер автофиксации нарушений ПДД

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С 26 ноября на дорогах Украины увеличится количество камер автофиксации нарушений ПДД

Национальная полиция Украины

Всего в 24 городах и 15 областях будут работать уже 246 приборов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Еще 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей. Заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, от 26 ноября.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Расположение приборов:

г. Запорожье (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • ул. Немировича-Данченко, 73 направление направления прибора ул. Лермонтова

г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • просп. Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп. Червоной Калины
  • ул. Княгини Ольги, 100-К направление направления прибора ул. Владимира Великого

г. Тернополь (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • просп. Степана Бандеры, 90 направление направления прибора ул. Евгения Коновальца

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка

Николаевская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • на 139 км+684 автодороги М-14 направление направления прибора с. Константиновка
  • на 200 км+036 автодороги Н-24 направление прибора г. Николаев

Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • на 394 км+318 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов
  • на 328 км+826 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев

Харьковская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • на 49 км+934 автодороги Р-46 направление направления прибора ул. Шевченко г. Богодухов

Белошицкий отметил, от 26 ноября будут автоматически фиксировать правонарушения в общей сложности 246 приборов, которые расположены в 24 городах и 15 областях.

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