С 26 ноября на дорогах Украины увеличится количество камер автофиксации нарушений ПДД

С 26 ноября на дорогах Украины увеличится количество камер автофиксации нарушений ПДД

Всего в 24 городах и 15 областях будут работать уже 246 приборов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Еще 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей. Заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, от 26 ноября.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Расположение приборов:

г. Запорожье (1 прибор контроля "КАСКАД")

ул. Немировича-Данченко, 73 направление направления прибора ул. Лермонтова

г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп. Червоной Калины

ул. Княгини Ольги, 100-К направление направления прибора ул. Владимира Великого

г. Тернополь (1 прибор контроля "КАСКАД")

просп. Степана Бандеры, 90 направление направления прибора ул. Евгения Коновальца

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка

Николаевская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

на 139 км+684 автодороги М-14 направление направления прибора с. Константиновка

на 200 км+036 автодороги Н-24 направление прибора г. Николаев

Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

на 394 км+318 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов

на 328 км+826 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев

Харьковская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 49 км+934 автодороги Р-46 направление направления прибора ул. Шевченко г. Богодухов

Белошицкий отметил, от 26 ноября будут автоматически фиксировать правонарушения в общей сложности 246 приборов, которые расположены в 24 городах и 15 областях.

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