С 3 февраля некоторые мужчины потеряют отсрочку: что известно

В Украине с 3 февраля заканчивается действие части автоматических отсрочек от мобилизации. Граждане, которые имеют право на отсрочку, должны проверить ее статус, чтобы избежать риска вызова в военкомат.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко в Facebook.

Она объяснила, как проверить отсрочку через приложение «Резерв+» и портал «Дія», а также что делать, если отсрочка не продолжилась. По словам Тарасенко, 2 февраля — последний день действия отсрочек, которые предоставлялись в ноябре 2025 — январе 2026 года ТЦК и СП. У некоторых лиц отсрочка продлена автоматически или решением комиссии, у других она прекращается 3 февраля.

Как проверить отсрочку

через приложение «Резерв+», посмотрев оповещение об автоматическом продлении.

в приложении «Резерв+» сформировать расширенную выписку и проверить дату отсрочки:

если указано «04.05.2026» — отсрочка продлена;

если «02.02.2026» — отсрочка не продлена.

Тарасенко предупреждает, что из-за высокой нагрузки приложение может работать медленно.

С 3 февраля станет доступным третий способ проверки — через еВОД на портале «Дія». Здесь можно увидеть только факт наличия действующей отсрочки без конкретной даты. Это позволит узнать, действует ли ваша отсрочка на новый период, а у тех, кому она не продлилась после 2 февраля, в графе «отсрочка» будет стоять прочерк.

Что делать дальше

Если отсрочка продолжилась, дополнительных действий не требуется, но стоит периодически контролировать ее статус. Если отсрочка не продолжилась, существует два варианта:

Вариант 1 — 3 февраля оформить отсрочку онлайн через приложение «Резерв+». Не все основания позволяют такой способ.

Вариант 2 — подать пакет документов в ЦНАП для оформления отсрочки. Это нужно сделать как можно быстрее, ведь если предыдущая отсрочка закончилась, а документы не поданы, существует риск мобилизации.

Тарасенко уточняет, что этот порядок касается только отсрочек, которые предоставляются через приложение «Резерв+» или комиссию при ТЦК и СП, и не распространяется на отсрочки по бронированию или служебным должностным обязанностям.

Ссылки для проверки и оформления:

Полная выписка в «Резерв+»

Оформление отсрочки онлайн

еВОД на портале «Дія».

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 января 2026 года порядок вручения повесток в Украине изменился. Теперь повестку можно получить не только дома или на работе, но и в школах, университетах, во время общественных мероприятий, в государственных учреждениях, на блокпостах и на пограничных пунктах пропуска.