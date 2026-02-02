- Дата публикации
С 3 февраля некоторые мужчины потеряют отсрочку: что известно
Автоматические отсрочки продолжаются лишь частично и поэтому гражданам советуют контролировать статус, чтобы не остаться без защиты.
В Украине с 3 февраля заканчивается действие части автоматических отсрочек от мобилизации. Граждане, которые имеют право на отсрочку, должны проверить ее статус, чтобы избежать риска вызова в военкомат.
Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко в Facebook.
Она объяснила, как проверить отсрочку через приложение «Резерв+» и портал «Дія», а также что делать, если отсрочка не продолжилась. По словам Тарасенко, 2 февраля — последний день действия отсрочек, которые предоставлялись в ноябре 2025 — январе 2026 года ТЦК и СП. У некоторых лиц отсрочка продлена автоматически или решением комиссии, у других она прекращается 3 февраля.
Как проверить отсрочку
через приложение «Резерв+», посмотрев оповещение об автоматическом продлении.
в приложении «Резерв+» сформировать расширенную выписку и проверить дату отсрочки:
если указано «04.05.2026» — отсрочка продлена;
если «02.02.2026» — отсрочка не продлена.
Тарасенко предупреждает, что из-за высокой нагрузки приложение может работать медленно.
С 3 февраля станет доступным третий способ проверки — через еВОД на портале «Дія». Здесь можно увидеть только факт наличия действующей отсрочки без конкретной даты. Это позволит узнать, действует ли ваша отсрочка на новый период, а у тех, кому она не продлилась после 2 февраля, в графе «отсрочка» будет стоять прочерк.
Что делать дальше
Если отсрочка продолжилась, дополнительных действий не требуется, но стоит периодически контролировать ее статус. Если отсрочка не продолжилась, существует два варианта:
Вариант 1 — 3 февраля оформить отсрочку онлайн через приложение «Резерв+». Не все основания позволяют такой способ.
Вариант 2 — подать пакет документов в ЦНАП для оформления отсрочки. Это нужно сделать как можно быстрее, ведь если предыдущая отсрочка закончилась, а документы не поданы, существует риск мобилизации.
Тарасенко уточняет, что этот порядок касается только отсрочек, которые предоставляются через приложение «Резерв+» или комиссию при ТЦК и СП, и не распространяется на отсрочки по бронированию или служебным должностным обязанностям.
Полная выписка в «Резерв+»
Оформление отсрочки онлайн
еВОД на портале «Дія».
Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 января 2026 года порядок вручения повесток в Украине изменился. Теперь повестку можно получить не только дома или на работе, но и в школах, университетах, во время общественных мероприятий, в государственных учреждениях, на блокпостах и на пограничных пунктах пропуска.