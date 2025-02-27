С 3 марта деятели искусства не смогут выехать за границу: Минкульт объяснил причину

Минкульт предложил изменить законодательство, чтобы прекратить незаконное использование разрешений на выезд деятелей искусства за границу.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) отметило важность внесения изменений в правила пересечения границы, чтобы не допустить использования разрешений для незаконного выезда во время войны.

Об этом сообщили в пресс-службе МКСК.

В Минкульте заявили, что для борьбы со злоупотреблениями следует изменить правила выезда деятелей искусства и медийщиков за границу во время войны. Из-за пробелов в законодательстве мужчины призывного возраста не возвращаются в Украину после временного выезда.

"Для достижения правовой определенности в этом вопросе министерство еще в конце 2022 года инициировало изменения, которые минимизировали бы использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения. Однако по состоянию на сегодняшний день этот вопрос остается неурегулированным", — уточнили в МКСК.

В Минкульте был создан проект изменений в постановление Кабмина, определяющих требования для предоставления разрешения на выезд мужчинам призывного возраста, работающих в культурной и медийной отраслях. Проект сейчас находится в стадии согласования.

"В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины по выезду указанной категории лиц за пределы государственной границы", — подчеркнули в МКСК.

Минкульт признал важность международного сотрудничества в культурной и медийной сферах и сосредоточен на устранении возникших правовых пробелов.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 2025 года украинцы будут соблюдать новые правила для выезда за границу, в том числе два больших нововведения повлияют на каждого гражданина.