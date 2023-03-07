С 8 Марта 2023 года: картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах на Международный женский день

8 Марта в Украине и мире отмечают Международный женский день. Не забудьте поздравить своих подруг, знакомых, мам, сестер с этим прекрасным праздником, который имеет целью распространять борьбу за права женщин. А ТСН.ua подготовил для вас поздравления с 8 Марта: картинки, прозу и стихи.

Поздравления с 8 Марта: маме, подруге, сестре

Дорогая мамочка! Я от всей души поздравляю тебя с прекрасным весенним днем – 8 Марта. Желаю тебе оставаться всегда столь же прекрасной и милой, какая ты есть и сейчас. Пусть в твоей жизни тебя окружает только прекрасное, а все дурное пусть проходит стороной. И всегда помни о том, что я рядом!

С 8 Марта: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Мама, с праздником тебя,

С днем 8 Марта!

Пожелаю я, любя,

Много-много счастья.



Будь здоровой и веселой,

Расцветай день ото дня.

Пусть весна тебе подарит

Много радости, добра!

С 8 Марта: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Дорогая подруга! В этот женский праздник, в праздник весны, хочу пожелать, чтобы в душе у тебя всегда была весна, а вокруг тебя все цвело! Чтобы мужчины были у твоих ног, дарили цветы каждый день, а не только сегодня! Чтобы в твоей душе царила гармония и никакие жизненные проблемы не выбивали из колеи! С 8 Марта, с нашим праздником.

С 8 Марта: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Я желаю больше фарта

В этот день, 8 Марта,

Будь, подружка, самой яркой,

Пылкой, лучезарной, жаркой!



Пусть кипит в тебе азарт,

Дарит радость, бодрость март,

Позитивом заряжает

И грустить не разрешает!

С 8 Марта: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Моя хорошая, милая сестренка, поздравляю тебя с 8 Марта! Очень хочу, чтобы ты сияла, как долгожданное весеннее солнышко. Чтобы каждый день был полон добра, надежды и любви. Пусть вся твоя жизнь будет светлой и легкой. Ты нужна, важна, красива, прекрасна, умна и самодостаточна! Больших тебе успехов!

С 8 Марта: картинки / Фото: ТСН.ua

***

С прекрасным днем 8 Марта

Примите поздравление!

Желаем море позитива

И солнышка весеннего!



Цветами разноцветными

Пускай жизнь украшается,

И все мечты заветные

В реальность воплощаются!

С 8 Марта: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Уважаемые коллеги! 8 Марта – это день, напоминающий каждому из нас, насколько важны женщины с первого и до последнего момента нашей жизни, с их умеренностью, материнской любовью и мудростью. Благодарю вас всех за наполнение этого мира светом и радостью. Всегда оставайтесь такими же настойчивыми и смелыми, нежными и искренними. Вы пример для подражания всем сильным мужчинам, чья решимость тает под лучезарным светом ваших глаз. С самой искренней любовью к вам, поздравляю!

С 8 марта: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Сестра, в чудесный Женский день

Желаю солнечной погоды,

Весны на сердце и в душе,

Чудес и милости природы.



Здоровья крепкого, тепла,

Любви и счастья в жизни личной.

Пусть будет щедрою судьба,

А настроение — отличным!



Моя любимая сестра,

Тебе желаю я удачи,

Достатка, нежности, добра

И быть любимой, не иначе!

С 8 Марта: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Пусть в этот мартовский день все улыбаются вокруг, пусть все смотрят на вас с восторгом и, какая бы не была за окном погода, пусть в вашем сердце будет светло и ясно от внимания и любви друзей, родных и любимых. Почувствуйте в праздник 8 марта себя королевой и оставайтесь ею навсегда!

С 8 Марта: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Любимая, с 8 Марта!

Обнимаю тебя крепко, жарко!

Желаю, чтоб глаза блестели,

Чтобы душа и сердце пели!



Чтобы ты была счастливой,

Была моей прекрасной дивой,

Чтоб никогда ты не грустила,

Меня чтоб крепко ты любила!

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