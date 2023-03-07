С 8 Марта 2023 года: картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах на Международный женский день

8 Марта в Украине и мире отмечают Международный женский день. Не забудьте поздравить своих подруг, знакомых, мам, сестер с этим прекрасным праздником, который имеет целью распространять борьбу за права женщин. А ТСН.ua подготовил для вас поздравления с 8 Марта: картинки, прозу и стихи.
Поздравления с 8 Марта: маме, подруге, сестре
Дорогая мамочка! Я от всей души поздравляю тебя с прекрасным весенним днем – 8 Марта. Желаю тебе оставаться всегда столь же прекрасной и милой, какая ты есть и сейчас. Пусть в твоей жизни тебя окружает только прекрасное, а все дурное пусть проходит стороной. И всегда помни о том, что я рядом!
***
Мама, с праздником тебя,
С днем 8 Марта!
Пожелаю я, любя,
Много-много счастья.
Будь здоровой и веселой,
Расцветай день ото дня.
Пусть весна тебе подарит
Много радости, добра!
***
Дорогая подруга! В этот женский праздник, в праздник весны, хочу пожелать, чтобы в душе у тебя всегда была весна, а вокруг тебя все цвело! Чтобы мужчины были у твоих ног, дарили цветы каждый день, а не только сегодня! Чтобы в твоей душе царила гармония и никакие жизненные проблемы не выбивали из колеи! С 8 Марта, с нашим праздником.
***
Я желаю больше фарта
В этот день, 8 Марта,
Будь, подружка, самой яркой,
Пылкой, лучезарной, жаркой!
Пусть кипит в тебе азарт,
Дарит радость, бодрость март,
Позитивом заряжает
И грустить не разрешает!
***
Моя хорошая, милая сестренка, поздравляю тебя с 8 Марта! Очень хочу, чтобы ты сияла, как долгожданное весеннее солнышко. Чтобы каждый день был полон добра, надежды и любви. Пусть вся твоя жизнь будет светлой и легкой. Ты нужна, важна, красива, прекрасна, умна и самодостаточна! Больших тебе успехов!
***
С прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!
Желаем море позитива
И солнышка весеннего!
Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные
В реальность воплощаются!
***
Уважаемые коллеги! 8 Марта – это день, напоминающий каждому из нас, насколько важны женщины с первого и до последнего момента нашей жизни, с их умеренностью, материнской любовью и мудростью. Благодарю вас всех за наполнение этого мира светом и радостью. Всегда оставайтесь такими же настойчивыми и смелыми, нежными и искренними. Вы пример для подражания всем сильным мужчинам, чья решимость тает под лучезарным светом ваших глаз. С самой искренней любовью к вам, поздравляю!
***
Сестра, в чудесный Женский день
Желаю солнечной погоды,
Весны на сердце и в душе,
Чудес и милости природы.
Здоровья крепкого, тепла,
Любви и счастья в жизни личной.
Пусть будет щедрою судьба,
А настроение — отличным!
Моя любимая сестра,
Тебе желаю я удачи,
Достатка, нежности, добра
И быть любимой, не иначе!
***
Пусть в этот мартовский день все улыбаются вокруг, пусть все смотрят на вас с восторгом и, какая бы не была за окном погода, пусть в вашем сердце будет светло и ясно от внимания и любви друзей, родных и любимых. Почувствуйте в праздник 8 марта себя королевой и оставайтесь ею навсегда!
***
Любимая, с 8 Марта!
Обнимаю тебя крепко, жарко!
Желаю, чтоб глаза блестели,
Чтобы душа и сердце пели!
Чтобы ты была счастливой,
Была моей прекрасной дивой,
Чтоб никогда ты не грустила,
Меня чтоб крепко ты любила!
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