"С 8 Марта": украинские пограничники потролили мужчин, пытавшихся бежать из Украины за границу (видео)

"С 8 Марта": украинские пограничники потролили мужчин, пытавшихся бежать из Украины за границу (видео)

Всех беглецов задержали и вручили им повестки.

Украинские пограничники тролят мужчин, которые вместо того, чтобы защищать Родину, пытаются скрыться из страны. Их поздравляют с 8 Марта и возвращают домой.

Видео выложили в Сети.

На одной из украинских границ пограничники остановили бус с мужчинами. При выходе из микроавтобуса пограничники давали мужчинам тюльпаны и поздравляли с 8 Марта.

В конце концов, всех беглецов задержали. Обычно мужчинам призывного возраста на границах вручают повестки в военкоматы.

Напомним, что на украинско-молдавской границе задержали группу лиц, пытавшихся незаконно попасть в соседнюю страну. Среди задержанных сын и внук певицы Софии Ротару.