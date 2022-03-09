С 9 марта Словакия назначает ежедневные поезда для вывоза граждан из Украины

Поезд прибывает в Словакию в 13:49.
Словакия назначает ежедневные поезда для вывоза людей из Украины. Они начнут курсировать с 9 марта.
Со станции Чьерна-над-Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать на станцию Чоп (Закарпатская обл.) в 7:40.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице (Словакия) в 13:49.
Также ежедневно будут курсировать поезда Чьерна-над-Тисоу – Кошице.
"Укрзализныця" напоминает, что из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
Напомним, "Укрзализныця" опубликовала график дополнительных и эвакуационных поездов на 9 марта.
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