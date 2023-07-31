С августа изменятся правила пополнения через терминалы: предупреждение от мобильных операторов

Для оплаты мобильных услуг через терминалы нужно будет иметь с собой мобильный телефон и находиться в зоне стабильного покрытия сети.

НБУ меняет с 1 августа порядок проведения наличных операций через платежные терминалы и это будет касаться пополнения мобильных счетов.

Об этом предупредили в пресс-службах мобильных операторов Украины.

Так, в Vodafone проинформировали, что из-за обновлений от НБУ во время пополнения мобильного счета необходима будет обязательная идентификация плательщика. Это будет происходить следующим образом: на введенный номер мобильного телефона будет поступать одноразовый пароль или пароль будут сообщать с помощью телефонного вызова.

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"Итак, с августа этого года для оплаты мобильных услуг наличными с помощью платежных устройств плательщики должны иметь при себе мобильные телефоны и находиться в зоне стабильного покрытия сети", – обратили внимание в Vodafone.

В случае, если ранее используемый способ уведомления одноразовых паролей будет недоступен плательщику, в компании пообещали всячески содействовать финансовым партнерам в использовании различных способов доставки паролей. Речь идет об уведомлениях в мессенджерах, телефонных звонках, SMS и т.д.

В то же время в "Киевстаре" опубликовали инструкцию прохождения дополнительного этапа идентификации в терминалах компании:

Чтобы внести деньги, следует ввести свой номер телефона, на который поступит входящий вызов (в случае, если вызов не поступает, можно заказать отправку SMS-сообщения).

Для подтверждения операции нужно ввести последние четыре цифры номера, с которого поступает вызов (трубку брать не надо) или код из SMS или сообщения в мессенджере.

После этого можно внести необходимую сумму в платежный терминал.

Если человек пополняет мобильный счет другого лица, необходимо:

ввести номер телефона абонента, счет которого хотите пополнить. При запросе на идентификацию необходимо ввести номер телефона, на который поступит звонок, SMS или сообщение в мессенджере. Далее следует ввести в поле пароля последние четыре цифры номера, с которого поступает вызов или код из сообщения. Внести сумму, на которую вы хотите пополнить счет абонента.

В "Киевстаре" отметили, что эти инструкции актуальны только при пополнении в терминалах фирменных магазинов компании. Что касается других терминалов, то там процесс может отличаться, поэтому следует действовать в соответствии с инструкциями на экране.

Что известно о новых правилах от НБУ по оплате через терминалы

В начале июля Нацбанк Украины сообщил об ужесточении с 1 августа требований ко внесению наличных через платежные терминалы. Так, с августа квитанции должны будут содержать номер мобильного телефона плательщика. Однако новые требования от НБУ не касаются уплаты за коммунальные услуги, стационарнаую телефонную связь, телевидение, Интернет, охрану, ж/д билеты, оплаты проезда в городском и пригородном транспорте, маршрутных пассажирских перевозок, уплаты налогов, штрафов, админуслуг, сборов и других платежей в бюджет.

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