С Бандерой в ЕС нельзя: как в Польше уже манипулируют не только историей, угрожая заблокировать евроинтеграцию Украины

Реклама

«С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз». Это заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, который также добавил, что «никто не будет указывать Польше, как голосовать за вступление той или иной страны в ЕС», прозвучало сразу после того, как Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об Украинском национальном пантеоне — общенациональном месте памяти украинской и в национальном месте памяти.

«Никто и никогда не будет приказывать, как нам жить, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев уважать», — отметил президент Зеленский во время выступления по случаю Дня Конституции Украины.

Список выдающихся представителей украинской нации, чью память почтит пантеон, пока неизвестен. Законопроект определяет, что это могут быть лица: занимавшие должности глав государств или приравненные к ним в Руси, Украинском казацком государстве, УНР, ЗУНР; главнокомандующие УНР, Галицкой армии, УПА; главнокомандующие ВСУ; лауреаты Нобелевской премии и другие.

Реклама

Негативная реакция Польши была мгновенной. Несмотря на то, что Великобритания, Франция, Италия, Португалия и многие другие страны имеют свои национальные пантеоны, по информации издания Onet, в польском правительстве считают, что слова президента Зеленского лишь обостряют спор с Варшавой. Напомним, что большую часть польского политикума и общества уже больше месяца лихорадит указ Владимира Зеленского о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций (ССО) ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА».

Варшава требовала от Киева, причем в достаточно ультимативной форме, отмены этого решения. Теперь в Польше угрожают заблокировать вступление Украины в ЕС. Как политическая близорукость уже играет против самой Польши и какие последствия это будет иметь для Украины? Читайте в материале ТСН.ua.

И снова аэропорт в Жешуве: польские политики никого не слышат

Как бы в Варшаве ни пытались возразить, что скандал, разгоревшийся польскими политиками после указа президента Зеленского о присвоении почетного наименования «имени Героев УПА» уже граничащего с истерикой подразделения ССО — это старт предвыборной кампании, факты говорят сами за себя. Президент Кароль Навроцкий постится в соцсетях, как после решения лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла рейтинг доверия к нему вырос на 8,4% в месяц — до 54,8%.

На втором месте по рейтингу доверия министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский — 42,6%. Возможно, именно этим продиктовано его заявление, что эквивалентным ответом на указ президента Зеленского могло бы быть переименование аэропорта в Ясенке в аэропорт «жертв УПА». По мнению Сикорского, решение Навроцкого лишить Зеленского наивысшего польского отличия — это неадекватный ответ, лично унизивший украинского президента. В то же время глава польского МИД напомнил:

Реклама

«Переговоры о вступлении в ЕС — это одно, но в конце есть договор, который в некоторых странах требует даже референдума, а у нас — подписи главы государства».

Еще во время высыпания украинского зерна, когда в 2023-2024 годах на границе были акции протестов польских фермеров, за частью которых стояли представители «Права и справедливости» (ПиС, которая и выдвинула Кароля Навроцкого в президенты, хотя он не является их партийцем) и пророссийские «Конфедерация» Соцсети с польской стороны очень часто звучали призывы заблокировать аэропорт Ряшев-Ясенка, через который опрокидывается львиная часть военной помощи Украине.

Как видим, судя по заявлению Сикорского, вопрос по этому аэропорту «не отпускает» даже польских либеральных консерваторов. Напомним также, как премьер Дональд Туск прямо возлагал ответственность на украинские власти за нынешнее обострение польско-украинских отношений, называя это ошибкой Киева, которую она должна исправить.

Что касается заявления министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, что «с Бандерой Украина не вступит в ЕС», он является представителем «Польской крестьянской партии» (PSL), которая находится в коалиции с «Гражданской платформой» Дональда Туска. Вместе с этим он борется за электорат аграриев и поляков в сельской местности, большинство из которых на прошлых парламентских и выборах президента проголосовали за ПиС и Навроцкого. К тому же польские фермеры являются одними из главных бенефициаров прямых дотаций Брюсселя.

Реклама

«Вступление Украины в ЕС представляет угрозу польскому сельскому хозяйству», — заявлял в середине июня, уже в разгар очередного спора между Украиной и Варшавой, Кароль Навроцкий.

Блокирование вступления в ЕС: неблагодарные украинские аграрии

Издание Onet в своем материале (ТСН.ua упоминал о нем выше в этой статье) также привело комментарий анонимного собеседника, занимающего высокий пост в польском правительстве, что Туск опасается влияния украинского сельского хозяйства на рынок Польши. Как видим, польские политики сознательно манипулируют и этим вопросом, ведь украинские власти неоднократно на разных уровнях давали понять, что Киев согласен на длительный переходный период интеграции украинского агросектора, поэтому готов годами ждать доступа к многомиллиардным фондам Совместной аграрной политики ЕС.

Но польский политикум об этом не говорит. Вместе с «неблагодарностью украинцев», разжигая ксенофобию, польские ультраправые, с которыми уже солидаризируются либеральные консерваторы, теперь призывают блокировать вступление Украины в ЕС. В частности, об этом на днях публично сказал лидер ПиС Ярослав Качиньский, ранее анонсировавший возвращение Украине ордена князя Ярослава Мудрого II степени. Хотя, напомним, брат Ярослава Качиньского, президент Польши Лех Качиньский, погиб в авиакатастрофе под российским Смоленском в 2010 году. Так кто, как не он, должен понимать важность и необходимость евроинтеграции Украины.

Свежие опросы общественного мнения в Польше свидетельствуют, что 59,7% поляков против вступления Украины в ЕС. И больше таких среди избирателей оппозиционных польских партий. При этом глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач прибег к еще большей манипуляции, когда заявил, что это именно «клептократические украинские элиты» своими решениями тормозят вступление Украины в ЕС. Мол, это проще, чем проведение реформ. Хотя еврокомиссар по расширению Марта Кос заявляла, что, например, первый переговорный кластер «Основы» для Украины и Молдовы был открыт «за выполнение ими своих обязательств».

Реклама

В июле, известно, ЕС должен открыть остальных переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы в Союз. Однако, по информации многих европейских СМИ, запуск кластеров 4 и 5 о зеленой повестке дня и с/х могут перенести на осень из-за сопротивления Франции, Италии и Польши. Вдобавок к этому Венгрия продолжает блокировать открытие 2-6 кластеров для Украины и Молдовы. Так что, как видим, внутри Европейского Союза сопротивления нашей евроинтеграции достаточно.

Дата публикации 20:06, 09.06.26 Количество просмотров 126 Украина и Польша на грани раскола? Как Россия использует исторические споры об УПА

Новости партнеров