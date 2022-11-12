С чем нельзя пить кофе: об этом нужно знать тем, кто любит энергетический напиток

Есть некоторые продукты, с которыми нельзя пить кофе. Прежде всего это объясняется тем, что вы можете навредить своему организму. О каких именно продуктах идет речь — читайте в материале ТСН.ua.

Оказывается, что такой популярный напиток как кофе можно пить далеко не со всеми продуктами. И если вы не хотите навредить своему здоровью, следует запомнить такие правила.

Кофе плохо сочетается с продуктами, богатыми кальцием.

Не стоит сочетать кофе с молочными продуктами, хотя многие так поступают. Особенно важно это правило для пожилых людей. С каждой чашкой этого ароматного напитка из вашего организма выводится 2-3 мг кальция при суточной норме в 1000 мг. Поэтому врачи рекомендуют выпивать не более 3 чашек кофе в день, чтобы избежать ломкости костей. А если вы хотите съесть на завтрак бутерброд с творогом, лучше подождите час после того, как выпили кофе.

Следует отметить, что на усвоение кальция никак не влияет кофе без кофеина. Поэтому ее можно сочетать с молоком или сыром (как домашним, так и твердым).

Нельзя пить кофе с продуктами, содержащими цинк

Это правило одинаково работает как для обычного кофе, так и для напитка, не содержащего кофеин. Дело в том, что в этом случае цинк не усваивается человеческим организмом. А это может повлечь за собой ряд проблем: воспаление на коже, расстройства желудка и т.д. Поэтому не стоит пить кофе сразу после того, как поели горох, бобы, устрицы, мясо птицы или красное мясо.

Кофе и растительные источники железа "не дружат" между собой

Это правило особенно важно для вегетарианцев и веганов, любящих этот ароматный напиток. В кофе есть полифенолы. Это соединения, которые связываются именно с негемовым железом (содержащимся в растениях) и ухудшают его усвоение организмом. Поэтому не стоит запивать этим напитком горох, блюда из фасоли, соевые продукты, нут и чечевицу.

Принимаете витамины? Прекратите употребление кофе

Кофеин также оказывает негативное влияние на усвоение витаминов. Поэтому в одно время с приемом витаминов и минералов кофе пить не рекомендуется. Если вы не можете совсем отказаться от чашки этого популярного напитка – помните, что от приема лекарства должно пройти не менее 1 часа.

Алкоголь и кофе – несовместимы

Люди часто добавляют в чашку кофе алкоголь, ведь считают, что так они получают больше энергии. Но такое мнение обманчиво. Вы ведь забываете об интоксикации и о перегрузках печени, которые плохо влияют на здоровье.