С "чистой" совестью может работать дальше: женщина простила дорожного рабочего, изнасиловавшего ее в Павлограде

С "чистой" совестью может работать дальше: женщина простила дорожного рабочего, изнасиловавшего ее в Павлограде

Женщина отказалась от претензий к обидчику.

Жительница Павлограда простила дорожного рабочего, изнасиловавшего ее летом на улице Комарова. Поэтому суд освободил его от уголовной ответственности.

Об этом сообщает "Бегемот" со ссылкой на решение суда.



Событие произошло 21 июня этого года в Павлограде. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с женщиной у кафе. Во время общения он предложил вступить с ним в интимную связь, но получил отказ.

Впоследствии он начал угрожать женщине физическим насилием, а затем изнасиловал.

Как сообщается в материалах Павлоградского суда, внесенных в ЕРДР, мужчину освободили от уголовной ответственности, поскольку потерпевшая обратилась в суд с ходатайством о закрытии уголовного производства, отказавшись от обвинения, мотивируя это нежеланием отправлять за решетку своего обидчика.

Обвиняемый на суде подтвердил изложенные в обвинительном акте обстоятельства уголовного правонарушения, а также заверил суд, что не является родственником потерпевшей.

Суд принял решение закрыть уголовное производство ( ч.1 ст. 152 УК Украины ) на основании п.7 ч.1 ст.284 УПК Украины в связи с отказом потерпевшей от обвинения .

Напомним, что на Буковине осудили молодого человека, который изнасиловал и перерезал горло пенсионерке.

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