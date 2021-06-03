"С*чка не захочет, кобель не вскочит": священник и депутат от "ЕС" возмутил Сеть заявлением об абортах

Священник-депутат попал в скандал из-за заявления об абортах, его раскритиковали даже коллеги из партии.

Священник ПЦУ, блоггер и депутат Полтавского городского совета от "Европейской солидарности" Александр Дедюхин возмутил Сеть своим высказыванием об абортах.

Скандальное заявление священник-депутат написал на своей странице в Facebook.

Он назвал борцов за права женщин делать аборты "недоразвитыми личностями".

"Когда недоразвитые личности ходят с транспарантами вроде: "Мое тело — мое дело", как человек, уважающий свободу других, я, в принципе могу частично с этим согласиться. То есть если ума нету, ты можешь имплантировать себе рога, не стричь ногти... Вот здесь это действительно твое дело. Когда твое тело начинает ограничивать свободу другого, это перестает быть только твоим делом", — пишет священник.

Дедюхин убежден, что женщина не имеет права делать аборт, если дала согласие на сексуальные отношения.

"Мне здесь горячо пишут, мол, нельзя считать женщину только инкубатором, матка — это ее тело, а все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами. Просто если хотя бы на мгновение приспустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. И если ты уже дала согласие, то, пожалуйста, неси ответственность", — написал скандальный священнослужитель.

По его словам, ребенок в утробе — это не часть тела женщины или мужчины.

"Это отдельная личность. И его тело уже совсем не дело тех, кто ее зачал", — считает депутат от "ЕС"

При этом он добавил, что ответственность мужчины гораздо больше, потому что "у нас патриархат".

Также в своем посте Дедюхин употребил выражение "с*чка не захочет — кобель не вскочит". Однако после волны возмущения в соцсети блогер убрал это высказывание.

"Хотела писать разгромный пост на эту тему. Но после" с** чка не захочет" - не хочу. Мне кажется у каждой женщины в нашей стране было, когда она не хотела. И после изнасилования, если оставалась жива, то уже было достижение. Хотя избита, в синяках, и в полном унижении, как физическом так и духовном. А сколько женщин только друг другу рассказывают о сексуальном насилии. И сколько их идет в правоохранительные органы. Это позорно. Столь позорно, что отвлекает, нет, не от веры, а от церкви. И да, я противник абортов, но считаю, что это дело каждого, что делать со своим телом", — пишет волонтер Дана Яровая.

Позицию священника-депутата раскритиковала не только в Сети, но и его соратники.

"ЕС" Полтавской области заявляет, что это "пост на личной странице", и не является позицией политсилы

"Таких постов не должны писать депутаты", — говорит депутат Полтавского областного совета от "Евросолидарности" Игорь Процай.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко тоже критически отозвалась в адрес коллеги.

По ее словам, украинское общество является сексистским и живет по философии "женщина всегда виновата".

"Иногда я очень устаю доказывать очевидные вещи даже в родной партии, билет которой я осознанно взяла. Но если промолчать, сделать вид, что я не заметила сексистского выпада в нашем кругу — тогда нечего делать в политике", — заявила нардеп.

Александр Дедюхин — известный священник ПЦУ, блоггер. В 2019 году, еще до получения Томоса, ездил с Петром Порошенко в Стамбул к патриарху Варфоломею.

На последних президентских выборах активно поддерживал кандидатуру Порошенко. На местных выборах попал в городской совет Полтавы от "Евросолидарности".

Напомним, что православного священника Московского патриархата из Буковины поймали пьяным за рулем.

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