"С*чка не захочет, кобель не вскочит": священник-сексист Дедюхин возглавит пресс-службу горсовета Полтавы

Священник ПЦУ Александр Дедюхин неоднократно попадал в скандалы из-за своих сообщений в соцсетях, в частности, об абортах и женщинах.

Депутат городского совета от "Европейской Солидарности", протоиерей ПЦУ и настоятель Свято-Николаевского храма Александр Дедюхин, известный своими возмутительными и скандальными заявлениями, в частности, о женщинах и их право на аборты, с 1 июня возглавит пресс-службу Полтавского горсовета.

Об этом сообщил и. о. мэра Полтавы Андрей Карпов, пишет издание "Полтавщина".

"Александр Дедюхин прекрасно владеет средствами коммуникации, месседжерами и другими средствами налаживания связей. Он блоггер и священник и умеет доносить необходимые смыслы. Он заряжен позитивом и примерно с 1 июня приступит к исполнению своих обязанностей", — рассказал Карпов.

Какими заявлениями "прославился" священник и депутат Александр Дедюхин

"С*чка не захочет, кобель не вскочит":

Александр Дедюхин в июне 2021 г. возмутил украинцев своим высказыванием об абортах. Он назвал борцов за права женщин делать аборты "недоразвитыми личностями".

Священнослужитель убежден, что женщина не имеет права делать аборт, если дала согласие на сексуальные отношения. Также в своем посту Дедюхин употребил выражение "с*чка не захочет — кобель не скачет". Однако после волны возмущения в соцсети Дедюхин убрал это высказывание.

"Когда недоразвитые личности ходят с транспарантами вроде: "Мое тело – мое дело", как человек, уважающий свободу других, я, в принципе, могу частично с этим согласиться. То есть если ума нет, ты можешь имплантировать себе рога, не стричь ногти … Вот это действительно твое дело. Когда твое тело начинает ограничивать свободу другого, это перестает быть только твоим делом", – написал тогда священник в Facebook.

"Берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало":

Другой скандальный пост Александр Дедюхин сочинил в декабре 2021 года. Тогда священнослужитель высказался, что людям нужно быть осторожными во время непогоды и "желательно не умирать сейчас" – ведь из-за метели трудно устраивать похороны.

"Вы там берегите себя, потому что прятать вас в такую погоду, приятного мало", — написал он.

Публикация также вызвала активное обсуждение в соцсети.

Александр Дедюхин – известный священник ВЦУ, блоггер. Еще до получения Томоса, в 2019 году, он ездил с экс-президентом Петром Порошенко в Стамбул к патриарху Варфоломею.

Напомним, в Кропивницком священники УПЦ МП пытались похитить колокола из перешедшего к ПЦУ храма.

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