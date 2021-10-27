С COVID-сертификатом или ПЦР-тестом: в Мариуполе в туалет пускают только вакцинированных

С COVID-сертификатом или ПЦР-тестом: в Мариуполе в туалет пускают только вакцинированных

Попасть в туалет могут и те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.

В Мариуполе Донецкой области в туалет на рынке пускают только вакцинированных или тех, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста.

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Об этом сообщили на инстаграмм-странице MDK Мариуполь.

По данным очевидцев, перед входом в общественный туалет администрация центрального рынка повесила объявление о том, что воспользоваться туалетом люди могут только при условии:

Если есть отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа.

Если человек полностью вакцинирован или привит одной дозой вакцины.

Если есть документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом.

Фото из социальных сетей

Напомним, что на 27 октября Донецкая область находится в "красной" зоне карантина.

"Красный" уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, которые вводятся в регионах, в частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

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