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С COVID-сертификатом или ПЦР-тестом: в Мариуполе в туалет пускают только вакцинированных

С COVID-сертификатом или ПЦР-тестом: в Мариуполе в туалет пускают только вакцинированных

pixabay.com

Попасть в туалет могут и те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.

В Мариуполе Донецкой области в туалет на рынке пускают только вакцинированных или тех, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста.

Об этом сообщили на инстаграмм-странице MDK Мариуполь.

По данным очевидцев, перед входом в общественный туалет администрация центрального рынка повесила объявление о том, что воспользоваться туалетом люди могут только при условии:

  • Если есть отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа.
  • Если человек полностью вакцинирован или привит одной дозой вакцины.
  • Если есть документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом.
© Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Напомним, что на 27 октября Донецкая область находится в "красной" зоне карантина.

"Красный" уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, которые вводятся в регионах, в частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

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