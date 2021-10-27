С COVID-сертификатом или ПЦР-тестом: в Мариуполе в туалет пускают только вакцинированных

Попасть в туалет могут и те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.
В Мариуполе Донецкой области в туалет на рынке пускают только вакцинированных или тех, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста.
Об этом сообщили на инстаграмм-странице MDK Мариуполь.
По данным очевидцев, перед входом в общественный туалет администрация центрального рынка повесила объявление о том, что воспользоваться туалетом люди могут только при условии:
- Если есть отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа.
- Если человек полностью вакцинирован или привит одной дозой вакцины.
- Если есть документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом.
Напомним, что на 27 октября Донецкая область находится в "красной" зоне карантина.
"Красный" уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, которые вводятся в регионах, в частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.