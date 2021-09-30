С детства мечтал о вертолете: изобретатель из Ровенской области сумел подняться в воздух

С детства мечтал о вертолете: изобретатель из Ровенской области сумел подняться в воздух

39-летний мужчина соорудил вертолет самостоятельно.

Александр Войтович из Ровенской с детства мечтал о собственном вертолете. Однако, миллионов гривен на его покупку у мужчины не было, ведь работает он обычным слесарем на атомной станции. Поэтому пришлось конструировать аппарат собственными руками.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.

39-летний Александр конструировал вертолет вместе с отцом-пенсионером два года. Оба они по образованию инженеры-механики.

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"Двигатель — от" Хонда Цивик, 1.5 ", ось — самодельная, радиатор — с" Газели ", стоит тахометр", — перечисляет составляющие своего летательного аппарата младший изобретатель.

Испытывают вертолет они также вместе. На месте пилота — сын. Говорит, что научился летать сам.

В поле возле села аппарат поднимается в воздух всего на несколько метров над землей. Но мужчины говорят, что для испытания и этого достаточно. В планах — сконструировать мощную трехместную летательную машину.

Новости Украины: отец и сын два года конструировали вертолет и теперь испытывают его

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