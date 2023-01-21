"С детства мечтал работать в ГСЧС": щемящие воспоминания учителей о бортмеханике, погибшем в Броварах

Бортовой механик Иван Касьянов, погибший 18 января в Броварах вместе с руководством МВД, мечта с детства работать в ГСЧС. Мужчина мог остаться работать в Киеве, но вернулся в Нежин, поступил на службу в авиационный отряд и строил планы на жизнь.

О том, как учителя вспоминают о своем ученике и что известно о командире воздушного судна и пилота — говорится в материале Суспільного

"Мне пришло сообщение от Валентины Ивановны , в которой было сказано три слова: "Нет моего сыночка ", — рассказала подруга матери Ивана Касьянова Валентина Ильченко, работающая в гимназии вместе с матерью погибшего парня.

Валентина Ильченко – учительница зарубежной литературы в 16 гимназии в Нежине. Иван учился здесь. В холле школы его фото со свечой. Классная руководительница Людмила Сидорович вспоминает, что парень с детства мечтал работать в ГСЧС. Для этого прошел долгий путь – учился в Государственном университете инфраструктуры и технологий, затем – поступил в ряды ВСУ, дальше было обучение в Национальном авиационном университете. С 2017 года работал в ГСЧС, а в 2020 году стал бортовым механиком.

"Для меня это известие, что Вани уже нет – это страшная трагедия. Это был шок, потому что, как говорится, забирают лучших", – рассказала она.

В Нежинском авиационном отряде пока не комментируют гибель экипажа в Броварах, аргументируя, что это тайна следствия. Подполковник гражданской защиты Александр Никшун, что экипаж вертолета был опытным.

"Что касается этого экипажа – это опытные пилоты, работники ГСЧС. Более того, они уже давно освоили этот вертолет, который по нашим данным работает в Украине уже с 2020 года, и именно этот вертолет французского производства привлекался не раз по транспортировке личного состава ГСЧС, к спасательным. и разных операций", – рассказал нежинский городской голова Александр Кодола.

Что известно о командире воздушного судна и пилоте

Александр Василенко — командир воздушного судна окончил Харьковский институт летчиков, летал на Ми-8, Ми-9, Ми-24. В середине двухтысячных лет был с миротворческой миссией в Либерии и Сьерра-Леоне. Участник АТО. Работал в Нежинском авиаотряде с 2011 года.

Константин Коваленко – пилот авиационной эскадрильи специального назначения. Он пришел в Нежинский авиационный отряд в 2021 году, до этого служил в авиационной части во Львовской области. Являлся участником АТО.

Авиакатастрофа в Броварах

18 января в Броварах рядом с детским садом и домом разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД – министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. По данным полиции, число погибших — 14 человек, в том числе ребенок.

В субботу, 21 января, на Байковом кладбище в Киеве простились с министром внутренних дел Денисом Монастырским и сотрудниками МВД, 18 января погибшими в авиакатастрофе в Броварах. Перед этим прощальная церемония с погибшими представителями ведомства прошла в Национальном центре "Украинский дом".

Среди погибших есть один ребенок. В частности , погибла мама Елена Пономаренко и маленькая Милана. С ними сегодня простились в Броварах.

СБУ расследует три версии : нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленное уничтожение.

Авиакатастрофа в Броварах: город в трауре по жертвам трагедии

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