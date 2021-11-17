"С детства мечтал летать": в прикарпатском городке мэр предлагает построить аэродром

Через 2-3 года в городе Долине Ивано-Франковской области может появиться взлетно-посадочная полоса.

В городе Долине (Ивано-Франковская область) местные власти инициировали строительство аэропорта. Начать решили из обустройства взлетно-посадочной полосы.

В видеообращении, которое городской голова Долины Иван Дырив опубликовал в среду, 17 ноября, было объявлено начало конкурса "Креативная идея — успешный результат", организованный для поддержки инициатив и предложений жителей Долинской общины.

Собственно, в рамках этого конкурса мэр предложил свою идею – построить в Долине аэродром.

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“С самого детства я мечтал летать. Теперь я хочу не только летать самому, хочу, чтобы максимальное количество людей могло летать, смотреть на наш город с высоты птичьего полета. Поэтому я считаю, что наша община должна иметь свой аэропорт, по крайней мере, аэродром. Где можно будет приехать, полетать”, – заметил Иван Дырив.

До воплощения этой мечты, по его словам, нужно подождать всего 2-3 года. Еще не дожидаясь победы в конкурсе, в городском совете рассматривают несколько вариантов отвода земельного участка для взлетно-посадочной полосы.

Напомним, ранее администрация одного из крупнейших аэропортов в мире – нидерландского Схипхола – в качестве эксперимента взяла на работу два десятка свиней ради обеспечения безопасности полетов.

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