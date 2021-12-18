С Днем адвокатуры Украины: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках, история праздника

В этот день вы можете уделить внимание и поздравить с профессиональным праздником близких и знакомых адвокатов.

Ежегодно 19 декабря большое количество представителей юридической отрасли празднуют свой профессиональный праздник – День адвокатуры Украины.

История праздника

Праздник был установлен в декабре 2002 года соответствующим президентским указом. Дата была избрана в связи с введением 19 декабря 1992 в действие Закона Украины "Об адвокатуре". Адвокатура Украины "является добровольным профессиональным общественным объединением, призванным согласно Конституции Украины способствовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, оказывать им другую юридическую помощь".

Целью установления праздника есть признание большого общественного значения этого правозащитного института в Украине. Ведь то, насколько эффективна деятельность адвокатуры, является четким показателем уровня демократии в государстве, а также политической и экономической стабильности.

Поздравления с Днем адвокатуры в стихах

Сегодня праздник адвокатов,

А ты, мой друг, один из них,

И, выбрав путь такой когда-то,

Больших успехов ты достиг,



И в том же духе продолжая,

Высот ты новых достигай,

Тебя сегодня поздравляю,

Дерзай и больше получай!

***

Поздравляю, адвокаты.

Праздник нынче славный ваш.

Пусть всегда в работе будут

Вдохновение и кураж.



Вам побед желаю ярких,

Интересных, сложных дел,

Чтобы каждый на процессе

Получал бы, что хотел.



Сил желаю вам, терпения

В вашем деле непростом,

Фантастичного везения,

Все пусть будет нипочем.

***

Поздравляю, адвокаты,

С вашим праздником сейчас,

Будет воля пускай крепкой,

Зорким ваш суровый глаз.



Пусть Фемида помогает

Выиграть любой процесс.

К делу жизни вам желаю

Не утратить интерес.

***

Серьезная профессия —

Клиентов защищать.

Для этого законы

Отлично надо знать.



В день адвоката рады

Поздравить с торжеством,

Желаем вам успехов

И творческий подъем.



Пусть в нашей Украине

На много-много лет

Работа адвоката

Оставит славный след!

***

Адвокатов поздравляем,

Разных благ мы им желаем,

Легких дел, хороших клиентов,

Расторопных ассистентов.



Огромного терпения,

В работе вдохновения,

Мира любви, уюта в семье,

Всем, всегда и везде.

Картинки и открытки ко Дню адвокатуры Украины

Поздравление с Днем адвокатуры

С Днем адвокатуры Украины

С Днем адвокатуры

С Днем адвокатуры Украины

Поздравление с Днем адвокатуры Украины в прозе

Прими мои поздравления с профессиональным праздником – с Днем адвокатуры. Работа у тебя интересная, сложная – все, как ты хотел. Я уверен, что у тебя большое будущее. Твоим амбициям, опыту и знаниям можно позавидовать, а твое умение находить нужные аргументы достойно восхищения. Удачи тебе в работе и будь счастлив!

***

Поздравляю с Днем адвокатуры Украины и искренне желаю, чтобы в любом деле удавалось проявлять уверенность и настойчивость, чтобы каждый день приносил бесспорную победу и настоящий успех, чтобы жизнь была полна больших возможностей и перспективных идей.

***

Хочу от всей души поздравить коллег с Днем адвокатуры, пожелать хороших и успешных процессов, чтобы в их жизни было больше прекрасных и просто приятных профессиональных минут. Крепкого им здоровья и удачи!

***

Сегодня праздник серьезных людей – День адвокатуры! От души хочу поздравить тебя с этим праздником и пожелать тебе больше солидных благодарных клиентов, отсутствия поражений, хорошего положительного опыта в работе!

***

Поздравляю с Днем адвокатуры! В сложной жизненной ситуации вся надежда на вас! Вы защитите интересы, вернете репутации чистоту перед законом и просто поможете забыть о срочных проблемах! Сегодня я искренне желаю вам успешных дел и счастья!

Читайте также: