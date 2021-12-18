С Днем адвокатуры Украины: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках, история праздника

В этот день вы можете уделить внимание и поздравить с профессиональным праздником близких и знакомых адвокатов.
Ежегодно 19 декабря большое количество представителей юридической отрасли празднуют свой профессиональный праздник – День адвокатуры Украины.
История праздника
Праздник был установлен в декабре 2002 года соответствующим президентским указом. Дата была избрана в связи с введением 19 декабря 1992 в действие Закона Украины "Об адвокатуре". Адвокатура Украины "является добровольным профессиональным общественным объединением, призванным согласно Конституции Украины способствовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, оказывать им другую юридическую помощь".
Целью установления праздника есть признание большого общественного значения этого правозащитного института в Украине. Ведь то, насколько эффективна деятельность адвокатуры, является четким показателем уровня демократии в государстве, а также политической и экономической стабильности.
Поздравления с Днем адвокатуры в стихах
Сегодня праздник адвокатов,
А ты, мой друг, один из них,
И, выбрав путь такой когда-то,
Больших успехов ты достиг,
И в том же духе продолжая,
Высот ты новых достигай,
Тебя сегодня поздравляю,
Дерзай и больше получай!
***
Поздравляю, адвокаты.
Праздник нынче славный ваш.
Пусть всегда в работе будут
Вдохновение и кураж.
Вам побед желаю ярких,
Интересных, сложных дел,
Чтобы каждый на процессе
Получал бы, что хотел.
Сил желаю вам, терпения
В вашем деле непростом,
Фантастичного везения,
Все пусть будет нипочем.
***
Поздравляю, адвокаты,
С вашим праздником сейчас,
Будет воля пускай крепкой,
Зорким ваш суровый глаз.
Пусть Фемида помогает
Выиграть любой процесс.
К делу жизни вам желаю
Не утратить интерес.
***
Серьезная профессия —
Клиентов защищать.
Для этого законы
Отлично надо знать.
В день адвоката рады
Поздравить с торжеством,
Желаем вам успехов
И творческий подъем.
Пусть в нашей Украине
На много-много лет
Работа адвоката
Оставит славный след!
***
Адвокатов поздравляем,
Разных благ мы им желаем,
Легких дел, хороших клиентов,
Расторопных ассистентов.
Огромного терпения,
В работе вдохновения,
Мира любви, уюта в семье,
Всем, всегда и везде.
Картинки и открытки ко Дню адвокатуры Украины
Поздравление с Днем адвокатуры Украины в прозе
Прими мои поздравления с профессиональным праздником – с Днем адвокатуры. Работа у тебя интересная, сложная – все, как ты хотел. Я уверен, что у тебя большое будущее. Твоим амбициям, опыту и знаниям можно позавидовать, а твое умение находить нужные аргументы достойно восхищения. Удачи тебе в работе и будь счастлив!
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Поздравляю с Днем адвокатуры Украины и искренне желаю, чтобы в любом деле удавалось проявлять уверенность и настойчивость, чтобы каждый день приносил бесспорную победу и настоящий успех, чтобы жизнь была полна больших возможностей и перспективных идей.
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Хочу от всей души поздравить коллег с Днем адвокатуры, пожелать хороших и успешных процессов, чтобы в их жизни было больше прекрасных и просто приятных профессиональных минут. Крепкого им здоровья и удачи!
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Сегодня праздник серьезных людей – День адвокатуры! От души хочу поздравить тебя с этим праздником и пожелать тебе больше солидных благодарных клиентов, отсутствия поражений, хорошего положительного опыта в работе!
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Поздравляю с Днем адвокатуры! В сложной жизненной ситуации вся надежда на вас! Вы защитите интересы, вернете репутации чистоту перед законом и просто поможете забыть о срочных проблемах! Сегодня я искренне желаю вам успешных дел и счастья!
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