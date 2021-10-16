С Днем анестезиолога: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

История анестезии началась в середине 19 века — 16 октября 1846 американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом.

16 октября в мире отмечают Всемирный день анестезии (World Anaesthesia Day). Этот день традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины. Праздник так же отмечается и в Украине.

История праздника

Анестезия — потеря чувствительности нервов. Искусственная анестезия применяется для обезболивания при хирургических операциях, лечении зубов, травмах и т.д., а также в других направлениях медицины.

История этой области медицины началась в середине 19 века — 16 октября 1846 американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Так впервые было публично продемонстрировано успешное применение анестезии для создания общего наркоза. Как анестетика он применил ингаляцию диэтилового эфира. Поэтому 16 октября и принято считать Всемирным днем ​​анестезии.

Благодаря открытию Томаса Мортона были спасены тысячи человеческих жизней. Каждый день анестезиологи участвуют в операциях, результат которых зависит в том числе и от мастерства и умений. Опытные, знающие анестезиологи — специалисты на вес золота, ни в чем не уступают кардиохирургов или психиатров.

Картинки и открытки для поздравления

Поздравление с Днем анестезиолога — прикольные sms

Ты действительно крутой,

Лучший в своем деле,

Подберешь наркоз любой,

Чтобы все балдели.



Обезболишь ты на раз

Все, что заболело,

Пожелать хочу сейчас

Жить легко и смело!

***

Пациентам даришь ты

Чувство эйфории.

Действует, как эликсир

Твоя анестезия.



С праздником хочу поздравить,

Милый доктор наш, тебя.

Чтоб наркоз давал ты четко,

Обстоятельно, любя.



Будет пусть здоровье крепким,

Радует тебя пусть жизнь,

Будь веселым оптимистом,

Не хандри, всегда держись.

***

Всемирный день анестезии!

Всех поздравляем от души,

Кто избавляет нас от боли.

Вы — ангелы в земной плоти.



Анестезия — жизнь без боли,

И это ваших рук добро.

Так будьте вы всегда здоровы,

На сердце будет пусть тепло!



В анестезии часть успеха,

Она — весомый, важный вклад.

Желаем счастья, мира, смеха,

Достойных премий и зарплат!

***

Вы — как ангел-хранитель всегда оберегаете пациентов от боли и страданий. Поэтому, пусть и Ваша жизнь будет гладкой, без проблем и неприятностей, пусть будут благодарны пациенты, удача во всех делах и начинаниях. Вы достойны только самого лучшего, так пусть же все только самое лучшее будет присутствовать в Вашей жизни. С праздником!

***

Погрузить человека в глубокий сон сможет каждый начинающий врач, но сделать так, чтобы она оттуда еще и вернулся, под силу только настоящему профессионалу. Поэтому мы с гордостью приветствуем наших специалистов-анестезиологов с их праздником. Желаем замечательной "белой" репутации, а также благодарных и здоровых пациентов.

***

Всем анестезиологам желаем, чтобы в жизнь приходило только доброе, светлое, лучшее, что будет делать его еще прекраснее! Удачи, благополучия, счастья и ходить на работу всегда с улыбкой!

***

Сегодня Всемирный день анестезиолога. День тех, кто спасает людей от мучительных страданий и боли, помогает людям выздороветь с позитивным настроем. Спасибо за работу Вам! Долгих и благополучных лет жизни, семейного счастья и успехов на работе.

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Дорогие врачи-анестезиологи, с огромным уважением поздравляем вас с профессиональным праздником! Ежедневно работая в операционных, вы спасаете человеческие жизни. За ваш труд, благородную и гуманную, от всей души благодарим! Спасибо за золотые руки, отзывчивость и милосердие. Будьте всегда здоровы, счастливы!

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Желаю веры, желаю любви и уважения благодарных пациентов, чтобы не хотелось сменить профессию и никогда не возникало мысли о беде. Пусть работа приносит радость, а вокруг люди собираются самые хорошие. С Днем анестезиолога!

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