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С Днем анестезиолога: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника
История анестезии началась в середине 19 века — 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом.
16 октября в мире отмечают Всемирный день анестезии (World Anaesthesia Day). Этот день традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты в области медицины. Праздник также отмечается и в Украине.
История праздника
Анестезия — потеря чувствительности нервов. Искусственная анестезия применяется для обезболивания при хирургических операциях, лечении зубов, травмах и т.п., а также в других направлениях медицины.
История этой области медицины началась в середине 19 века — 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Так, впервые было публично продемонстрировано успешное применение анестезии для создания общего наркоза. В качестве анестетика он применил ингаляцию диэтилового эфира. Поэтому 16 октября и принято считать Всемирным днем анестезии.
Благодаря открытию Томаса Мортона были спасены тысячи человеческих жизней. Каждый день анестезиологи принимают участие в операциях, результат которых зависит в том числе и от мастерства и умений. Опытные, знающие анестезиологи — специалисты по весу золота, ни в чем не уступающие кардиохирургам или психиатрам.
Картинки и открытки для приветствия
Поздравления с Днем анестезиолога.
Поздравляю с Днем анестезиолога! Желаю крепкого здоровья, неистощимой энергии, профессиональной уверенности и благодарных пациентов. Пусть каждое дежурство идет спокойно, сложные решения всегда будут правильными, а работа приносит не только ответственность, но и искреннее удовольствие. Мира, благополучия и счастья!
***
С Днем анестезиолога поздравляю,
Здоровья и выдержки желаю!
Пусть легко перемены все проходят,
Пациенты искренне уважают.
Добра, достатка и тепла,
Чтобы судьба светлая была!
***
Поздравляю с профессиональным праздником — Днем анестезиолога! Ваша работа часто остается незаметной для пациента, но именно от ваших знаний, внимательности и мастерства зависит самое ценное — жизнь и здоровье человека. Желаю выдержки, профессиональных успехов, уважения коллег и безграничной благодарности пациентов!
***
Ваша профессия — сложная,
Ответственная и важная,
Пусть же каждый день сполна
Дарит мгновения вам счастливые.
Да будет покой на душе,
А рядом — родные и дорогие!
***
С Днем анестезиолога! Пусть в работе будет как можно больше спокойных дежурств и успешных операций, а в жизни радостных событий, теплых встреч и приятных моментов. Желаю здоровья, сил, вдохновения, семейного уюта и исполнения самых заветных мечтаний!
***
Пусть дежурства спокойно проходят,
Коллеги ценят и уважают,
Здоровье крепкого на долгие лета,
Да будет счастлива ваша цель!
Благополучия, радости, мира, тепла,
Чтобы судьба благосклонна всегда была!
***
Примите искренние поздравления с Днем анестезиолога! Желаю всегда сохранять холодный ум, уверенность и точность в самые ответственные моменты. Пусть профессионализм получает заслуженное признание, коллеги ценят и поддерживают, а каждый рабочий день завершается хорошими новостями.
***
Анестезиологу сегодня
Желаем счастья и добра,
Чтобы будни были беззаботны,
А судьба — к радости щедрая.
Пусть силы никогда не тают,
Исполнятся желания и надежды,
А каждое утро ждут
Приятные события и мечты!
***
Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть ваши знания и золотые руки помогают людям преодолевать самые сложные испытания, а ответственный труд возвращается к вам искренней благодарностью. Желаю крепкого здоровья, внутренней силы, изобилия, мира и гармонии. Пусть в жизни всегда находится время для отдыха, близких людей и собственного счастья!
***
Поздравляем с вашим днем,
Пусть радость приходит в сердце с теплом!
Пусть руки умелые не знают усталости,
А счастье всегда вас ждет дома.
Успехов, здоровья, воодушевления и добра,
И мирного неба на долгие лета!