С Днем ангела Алексея: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

С Днем ангела Алексея: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Алексей имеет древнегреческие корни, которые очень полюбились украинцам. Среди мужчин это имя было очень распространено во времена Киевской Руси и остается таким до сих пор. Переводится как "защитник".

Когда именины у Алексея?

Именины Алексея 2022 по православному календарю празднуют: 30 марта.

С детства Алексей – активный и подвижный мальчик, который любит развлекаться. Растет послушным ребенком, с которым легко общаться. Во взрослом возрасте становится миролюбивым и амбициозным. А также отличается упрямством и решительностью.

Поздравление с Днем ангела Алексея своими словами

Дорогой Алексей. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Хочу пожелать тебе искреннего и настоящего счастья, доброго и неизменного нрава, больших и несокрушимых успехов, нереального и большого везения, крепкого и очень крепкого здоровья. Пусть твой ангел хранит тебя всю твою жизнь.

Поздравление с Днем ангела Алексея

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В День Ангела Алексея хочется пожелать миру и благополучию. Желаю первенства в жизни, удачи на любом жизненном пути. Пусть ясен будет не только этот праздник, но и все твои дни, да радуется твое сердце и дарит близким любовь. Пусть добрый ангел охраняет твой дом от всего зла.

Поздравление с Днем ангела Алексея

***

Дорогой Алексей. Поздравляю тебя с Днем твоего Ангела и от всей души желаю крепких сил, мудрости, настойчивости, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества, а твой ангел-хранитель уберегает тебя от всей беды.

Поздравление с Днем ангела Алексея

***

Алексей. В День твоего Ангела Алексея хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

Поздравление с Днем ангела Алексея

***

От всего сердца поздравляю с Днем Ангела Алексея. В этот счастливый и радостный день хочу пожелать тебе большого успеха на твоем пути, большого везения и благополучия. Пусть все цели будут достигнуты, пусть друзья будут верны и преданы, пусть любовь твоя будет взаимной и вечной. Пусть твой ангела покровитель каждую секунду заботится о тебе и уберегает от всего зла.

Поздравления с Днем ангела Алексея: стихи

Алексей, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Поздравление с Днем ангела Алексея

***

С именинами поздравить

От души тебя хотим,

Алексея будем славить,

Пусть развеются как дым

Все сомненья и тревоги,

Никогда не унывай,

Только ровные дороги

В этой жизни выбирай!

Поздравление с Днем ангела Алексея

***

В День ангела желаю Лёше

На всех фронтах побед достичь.

Удачи, счастья чуть побольше,

И денежек немало «стричь».

Лицом фортуна повернется

К тебе пусть, милый, навсегда.

Весь мир прелестно улыбнется,

Наполнив радостью года.

Поздравление с Днем ангела Алексея

***

С днем ангела, Леха, тебя поздравляю,

Здоровья и радости в жизни желаю,

Еще я удачи хочу пожелать,

И не было времени чтоб унывать.

И чтоб новый день приносил вдохновенье,

Лишал тебя грусти, чтоб было везенье.

Хочу я удачи тебе пожелать,

Сомнений и горестей в жизни не знать.

Поздравление с Днем ангела Алексея

***

Пожелаем Алексею

В этот именинный день,

Всем, чем хочешь, заклинаем:

Больше, Леша, не болей!

И веди себя прилежно,

Сдуру на рожон не лезь,

Будь заботливым и нежным,

В общем, будь таким… как есть!

Поздравление с Днем ангела Алексея: смс

Пусть ангел-хранитель летать помогает.

А сердце печали и горя не знает.

Поздравление с Днем ангела Алексея

***

С Днем ангела, Алексей, тебя поздравляю,

Здоровья и радости тебе я желаю,

А еще удачи хочу пожелать,

И чтобы не было времени унывать.

Поздравление с Днем ангела Алексея

***

Чтобы родные мысленно были едиными.

Поздравляем тебя с именинами!

Пусть уходят сомнения и тревоги.

Ангел пусть сопутствует в дорогах!

Поздравление с Днем ангела Алексея

***

Пусть Алексею жизненный путь

Устилают небесные звезды,

И ангел твой хранитель,

Да будет с тобой всегда!

Поздравление с Днем ангела Алексея

***

Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,

Убережет от беды Вас повсюду,

Пусть несет Вам радость каждый миг,

И благодать Господня с Алексеем будет.