С Днем ангела Алексея: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Алексей имеет древнегреческие корни, которые очень полюбились украинцам. Среди мужчин это имя было очень распространено во времена Киевской Руси и остается таким до сих пор. Переводится как "защитник".
Когда именины у Алексея?
Именины Алексея 2022 по православному календарю празднуют: 30 марта.
С детства Алексей – активный и подвижный мальчик, который любит развлекаться. Растет послушным ребенком, с которым легко общаться. Во взрослом возрасте становится миролюбивым и амбициозным. А также отличается упрямством и решительностью.
Поздравление с Днем ангела Алексея своими словами
Дорогой Алексей. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Хочу пожелать тебе искреннего и настоящего счастья, доброго и неизменного нрава, больших и несокрушимых успехов, нереального и большого везения, крепкого и очень крепкого здоровья. Пусть твой ангел хранит тебя всю твою жизнь.
***
В День Ангела Алексея хочется пожелать миру и благополучию. Желаю первенства в жизни, удачи на любом жизненном пути. Пусть ясен будет не только этот праздник, но и все твои дни, да радуется твое сердце и дарит близким любовь. Пусть добрый ангел охраняет твой дом от всего зла.
***
Дорогой Алексей. Поздравляю тебя с Днем твоего Ангела и от всей души желаю крепких сил, мудрости, настойчивости, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества, а твой ангел-хранитель уберегает тебя от всей беды.
***
Алексей. В День твоего Ангела Алексея хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.
***
От всего сердца поздравляю с Днем Ангела Алексея. В этот счастливый и радостный день хочу пожелать тебе большого успеха на твоем пути, большого везения и благополучия. Пусть все цели будут достигнуты, пусть друзья будут верны и преданы, пусть любовь твоя будет взаимной и вечной. Пусть твой ангела покровитель каждую секунду заботится о тебе и уберегает от всего зла.
Поздравления с Днем ангела Алексея: стихи
Алексей, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
С именинами поздравить
От души тебя хотим,
Алексея будем славить,
Пусть развеются как дым
Все сомненья и тревоги,
Никогда не унывай,
Только ровные дороги
В этой жизни выбирай!
***
В День ангела желаю Лёше
На всех фронтах побед достичь.
Удачи, счастья чуть побольше,
И денежек немало «стричь».
Лицом фортуна повернется
К тебе пусть, милый, навсегда.
Весь мир прелестно улыбнется,
Наполнив радостью года.
***
С днем ангела, Леха, тебя поздравляю,
Здоровья и радости в жизни желаю,
Еще я удачи хочу пожелать,
И не было времени чтоб унывать.
И чтоб новый день приносил вдохновенье,
Лишал тебя грусти, чтоб было везенье.
Хочу я удачи тебе пожелать,
Сомнений и горестей в жизни не знать.
***
Пожелаем Алексею
В этот именинный день,
Всем, чем хочешь, заклинаем:
Больше, Леша, не болей!
И веди себя прилежно,
Сдуру на рожон не лезь,
Будь заботливым и нежным,
В общем, будь таким… как есть!
Поздравление с Днем ангела Алексея: смс
Пусть ангел-хранитель летать помогает.
А сердце печали и горя не знает.
***
С Днем ангела, Алексей, тебя поздравляю,
Здоровья и радости тебе я желаю,
А еще удачи хочу пожелать,
И чтобы не было времени унывать.
***
Чтобы родные мысленно были едиными.
Поздравляем тебя с именинами!
Пусть уходят сомнения и тревоги.
Ангел пусть сопутствует в дорогах!
***
Пусть Алексею жизненный путь
Устилают небесные звезды,
И ангел твой хранитель,
Да будет с тобой всегда!
***
Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,
Убережет от беды Вас повсюду,
Пусть несет Вам радость каждый миг,
И благодать Господня с Алексеем будет.