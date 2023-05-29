С Днем ангела Алины: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Алина происходит из древнегерманского языка и является сокращением от Аделаида. Можно перевести как "благородный род".

Когда именины у Алины?

Именины Алины 2023 по православному календарю празднуют: 23 марта, 26 и 29 апреля, 29 мая, 14 и 16 июня, 2 и 29 июля, 4 августа и 29 сентября.

С детства Алина имеет отличную память, имеет выраженное упрямство характера. Может становиться раздражительной, поэтому важно не доводить ее до такого состояния. Во взрослом возрасте часто подвержена конфликтам, поэтому у нее мало друзей. Впоследствии женщина может стать более сдержанной.

Поздравления с Днем ангела Алины проза и стихи

Дорогая Алина, по случаю твоего дня ангела хочу пожелать тебе невероятной радости, здоровья и неисчерпаемого вдохновения! Пусть твой ангельский путь будет всегда освещен счастливыми моментами, успехами и добрыми людьми на твоей стороне. Пусть ангел-хранитель всегда хранит тебя и ведет к счастью! Поздравляю тебя и желаю незабываемого празднования!

С днем ангела, Алино: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Празднует Ангел, там среди звезд

Свои замечательные, добрые именины.

А мы поздравляем ныне всех женщин

С прекрасным, красивым именем – Алина.

Пусть Ангел защищает от тревог

От беды и беды оберегает.

Пусть счастье шлет всемилостивый Бог,

И всегда в жизни помогает!

С днем ангела, Алино: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Дорогая Алина, искренне поздравляю тебя с праздником твоего дня ангела! Ты всегда была добрым и милосердным человеком, и желаю тебе встречать только таких же людей на своем жизненном пути. Пусть ангелы заботятся о тебе и присылают много добра, счастья и любви. Пусть каждый день принесет тебе радость и довольство. Желаю тебе чудесного празднования и незабываемых моментов!

С днем ангела, Алино: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Чтобы, Алина, твой Ангел

Всегда рядом был,

И молитвы искренние, добрые

Обязательно слышал.

–

Чтобы изобилие и воодушевление

Всегда посылал.

Чтобы любил тебя твой Ангел

И оберегал!

С днем ангела, Алино: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю, милая Алина, по случаю твоего дня ангела! Ты светлый лучик в жизни многих людей, и они счастливы иметь тебя рядом. Желаю тебе бесконечной любви и согласия, чтобы каждый день был полон радости и благополучия. Пусть ангелы всегда оберегают тебя, а счастье сопровождает тебя на всех жизненных путях. С днем ангела, Алина! Наслаждайся праздником!

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