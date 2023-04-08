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С Днем ангела Аллы: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
2 мин
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С Днем ангела Аллы: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

С Днем ангела Аллы: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках / Фото: pixabay.com

Имя Алла происходит из праиндоевропейских языков и может означать "всеохватный".

Когда именины у Аллы?

Именины Аллы в 2023 году по православному календарю празднуют: 8 апреля.

С детства Алла бескорыстная и отзывчивая девушка, которая многому учится. Во взрослом возрасте становится немного капризной, но всегда много работает как в карьере, так и во благо семьи. Ее слова никогда не расходятся с поступками. А главные черты характера Аллы: огромное уважение к родителям, упорство и ответственность.

Поздравления с Днем ангела Аллы проза и стихи

Ты, Алла, наше чудо,
В мире лучше нет.
Добрая ты и благородная,
И красивая и милая.
С именинами поздравляем,
И желаем мы в этот день:
Будь любима и счастлива,
Хороших шлем тебе песен!

С днем ангела, Алло / © ТСН.ua
С днем ангела, Алло / Фото: ТСН.ua

***

Аллочка, пусть свет счастья всегда освещает твою жизнь! Желаю тебе много ярких улыбок, салютов из положительных эмоций, море лучиков добра и блестящих успехов! Пусть все мечты сбываются легко и без особого труда, а каждый день будет полон любви, хорошего настроения и радужных красок!

С днем ангела, Алло / © ТСН.ua
С днем ангела, Алло / Фото: ТСН.ua

***

Алла! Ты верь в жизнь и будь по себе.
Пусть время летит себе, а ты,
Как солнце ранней весной,
Цветы лучи золотые.
И всегда ангел-хранитель
Тебя защищает от беды,
Ты просто умей жизни радоваться
И по нему с улыбкой иди!

С днем ангела, Алло / © ТСН.ua
С днем ангела, Алло / Фото: ТСН.ua

***

Приветствую тебя, прекрасная и милая Алла. Желаю тебе в этот прекрасный и прекрасный день всегда оставаться удивительной девственницей, невероятно красивой и счастливой женщиной, искренне добрым и отзывчивым человеком.

С днем ангела, Алло / © ТСН.ua
С днем ангела, Алло / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю, дорогая Алла!
Очень хочу, чтобы ты знала,
Как желаю счастья неземного,
И здоровье действительно непробиваемого,
Все вершины чтоб покорила,
Чтобы была любима и любила.

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Дата публикации
Просмотры
198
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