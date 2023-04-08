С Днем ангела Аллы: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Когда именины у Аллы?

Именины Аллы в 2023 году по православному календарю празднуют: 8 апреля.

С детства Алла бескорыстная и отзывчивая девушка, которая многому учится. Во взрослом возрасте становится немного капризной, но всегда много работает как в карьере, так и во благо семьи. Ее слова никогда не расходятся с поступками. А главные черты характера Аллы: огромное уважение к родителям, упорство и ответственность.

Поздравления с Днем ангела Аллы проза и стихи

Ты, Алла, наше чудо,

В мире лучше нет.

Добрая ты и благородная,

И красивая и милая.

С именинами поздравляем,

И желаем мы в этот день:

Будь любима и счастлива,

Хороших шлем тебе песен!

С днем ангела, Алло / Фото: ТСН.ua

***

Аллочка, пусть свет счастья всегда освещает твою жизнь! Желаю тебе много ярких улыбок, салютов из положительных эмоций, море лучиков добра и блестящих успехов! Пусть все мечты сбываются легко и без особого труда, а каждый день будет полон любви, хорошего настроения и радужных красок!

С днем ангела, Алло / Фото: ТСН.ua

***

Алла! Ты верь в жизнь и будь по себе.

Пусть время летит себе, а ты,

Как солнце ранней весной,

Цветы лучи золотые.

И всегда ангел-хранитель

Тебя защищает от беды,

Ты просто умей жизни радоваться

И по нему с улыбкой иди!

С днем ангела, Алло / Фото: ТСН.ua

***

Приветствую тебя, прекрасная и милая Алла. Желаю тебе в этот прекрасный и прекрасный день всегда оставаться удивительной девственницей, невероятно красивой и счастливой женщиной, искренне добрым и отзывчивым человеком.

С днем ангела, Алло / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю, дорогая Алла!

Очень хочу, чтобы ты знала,

Как желаю счастья неземного,

И здоровье действительно непробиваемого,

Все вершины чтоб покорила,

Чтобы была любима и любила.

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