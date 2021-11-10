С Днем ангела Анастасии: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

11 ноября – день ангела Анастасии. В этот день можно поздравить близких и знакомых Анастасий с именинами.

Что означает имя Анастасия?

По греческому языку имя Анастасия означает "возвращенная к жизни".

Анастасия противоречива, склонна к быстрому изменению настроений и легкой нервозности, имеет отличную интуицию и аналитические способности. Она очень сентиментальна и доверчива, однако в то же время – семейно-ориентированный человек. Даже если она пришла на шумную вечеринку, ее мысли часто возвращаются домой. Семья для нее – это важнейшая составляющая жизни. Она покладистая дома и легко находит общий язык с родственниками мужчины. Любит мужчин с ярко выраженным мужеством. Верная и заботливая супруга.

Когда праздновать День Ангела Анастасии?

Именины Анастасии 2021 по православному календарю празднуют 4 января, 23 марта, 28 апреля, 28 мая, 1, 9 июня, 4 июля, 11, 12 ноября, 26 декабря.

Поздравления с именинами Анастасии в стихах

Настенька, любимая,

С Днем Ангела тебя!

Ты самая красивая,

Пусть улыбочка твоя

Ярким светом разольется,

Озарив собой весь мир,

Да будет жизнь твоя, как пир,

И ржавчиной да не возьмется

Броня от бури и потерь,

Пусть все в жизни удается,

А счастье пусть рекою льется,

Все будет хорошо, поверь!

***

В день святой Анастасии,

Настенька, тебе привет.

Покровительница дарит

Много пусть счастливых лет.



Пусть ведет тебя за руку

Сквозь превратности судьбы,

Пусть сбываются желания,

Грезы сладкие твои.

***

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.



Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

Тебя заступница твоя!

***

В День святой Анастасии

Я желаю вам тепла!

Чтобы даже пандемия

Не сводила вас с ума.



Силы духа и отваги

Пожелаю в праздник вам!

Как святая, чтоб без шпаги,

Не сдавались вы врагам.



Будьте счастливы, здоровы,

Пусть Господь вас бережет!

Пусть событий много новых

В скором времени вас ждет.

***

С Днём святой Анастасии,

Вас поздравить — не забыли.

Счастья Вам желаем мы,

Осуществить свои мечты!



Быть нежнее незабудки —

Мы желаем Вам, без шутки.

Горделивой быть, как роза,

Быть стройнее, чем берёза!



Но не плакать, словно ива,

Быть, как лилия красива,

Быть роскошной, как пион:

Вот такой — на миллион!

Поздравления Анастасии в картинках и открытках

С Днем ангела Анастасии

Поздравление с Днем ангела Анастасии

С Днем ангела Анастасии

Поздравление с именинами Анастасии

Приветствие на день Анастасии в прозе

С днем святой Анастасии! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой дарят Вашей душе свет надежды, а имя ее защищает Вас от всяческих невзгод и дарит здоровье и силу.

***

Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю обладать таким же добрым сердцем, как святая Анастасия, такой же светлой душой, такой же крепкой верой, такой же невероятной силой, таким же верным терпением, такой же твердой непреклонностью. Мира и благополучия тебе, изобилия и любви, красоты и гармонии.

***

Желаю в День святой Анастасии великой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям.

***

Дорогая Анастасия, поздравляю тебя от души. Желаю быть прекрасной всегда и прекрасной во всем, желаю блестящих успехов и доброй славы, желаю оптимизма и веры в себя, желаю искренней любви и верного счастья.

***

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

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