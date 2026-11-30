С Днем ангела Андрея: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

С днем ангела Андрея / © Unsplash

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Что означает имя Андрей?

Имя Андрей происходит от греческого слова «Андрос», и означает «мужественный» или «отважный».

Характер взрослого Андрея импульсивен и непредсказуем. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту. Это может мешать ему в жизни, но в большинстве своем Андрей не жалеет о сделанном. Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с другими людьми помогает в жизни хорошо устроиться. Обычно Андрей прикладывает очень много усилий, чтобы добиться результата, поэтому мало что дается ему легко.

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Когда праздновать День Ангела Андрея?

Именины Андрея 2026 по православному календарю празднуют 28, 30 ноября, 2, 3 декабря, 14 января, 4, 8, 23 февраля; 15 апреля; 18, 22, 28 мая; 10, 12, 13, 20, 30 июня; 4, 6, 8 июля; 4, 19 августа; 6, 7, 10, 15, 21, 22, 23, 24 сентября; 2, 10, 17, 18, 27, 29 октября.

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Поздравления с именинами Андрея в стихах и прозе

Поздравляю с Днем ангела, Андрей! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренних людей рядом и уверенности в собственных силах. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и ведет к осуществлению самых заветных мечтаний. Пусть в жизни будет много счастливых моментов, приятных встреч и поводов радости!

С днем ангела Андрея / © ТСН.ua

Андрей, с Днем ангела поздравляю!

Здоровья и счастья тебе пожелаю,

Пусть ангел от бед тебя защищает,

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От печали и горя оберегает.

Пусть судьба дарит много добра,

Чтобы радость в сердце всегда цвела,

Пусть исполнятся мечты, сбываются планы,

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А рядом будут только искренние и любимые!

С днем ангела Андрея / © ТСН.ua

Андрей, искренне поздравляю с именинами! Пусть каждый день приносит хорошие новости, интересные возможности и приятные сюрпризы. Желаю, чтобы хватало сил на большие планы, мудрость для важных решений и вдохновение для новых свершений. Пусть родные всегда поддерживают, друзья остаются верными, а судьба дарит как можно больше счастливых лет!

С днем ангела Андрея / © ТСН.ua

Сегодня, Андрей, твой светлый праздник,

Так что хочется искренне тебе пожелать:

Здоровье крепкого, изобилия и тепла,

Чтобы судьба счастлива всегда была.

Пусть ангел крылом от беды защищает,

В каждой дороге тебе помогает,

Пусть мир и любовь поселятся в доме,

А дни будут радостные и чудесные!

С днем ангела Андрея / © ТСН.ua

С Днем ангела, Андрей! Желаю всегда оставаться сильным, целеустремленным и уверенным в себе. Пусть все замыслы воплощаются в жизнь, работа доставляет удовольствие и достаток, а дома всегда ждут любовь, уют и понимание. Пусть твой небесный покровитель защищает от всего зла и помогает находить верный путь!

С днем ангела Андрея / © ТСН.ua

С именинами, Андрей, поздравляю,

Удачи и побед желаю!

Пусть здоровье будет, как гранит,

И будет счастливым каждый год.

Пусть удача рядом шагает,

Судьба щедрые подарки готовит,

А небесный ангел постоянно

Берегает от неприятностей тебя и нас!

С днем ангела Андрея / © ТСН.ua

Поздравляю с Днем ангела, Андрей! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегает тебя и твою семью, придает силы и поддерживает в сложные минуты. Желаю здоровья, мира, благополучия, любви и исполнения всех желаний. Пусть жизнь будет щедрой на радостные события, искренние улыбки и добрых людей!

С днем ангела Андрея / © ТСН.ua

Пусть ангел тебя оберегает,

От всех тревог защищает,

Дарит здоровье, любовь и тепло,

Чтобы в жизни всегда везло!

Андрей, желаю добра и достатка,

Чтобы дела складывались всегда в память,

Чтобы мечты сбывались, радость жила,

А судьба счастливых дорог вела!

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