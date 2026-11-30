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С днем ангела Андрея: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках
Сегодня день ангела Андрея. В этот день можно поздравить близких и знакомых Андреев с именинами. ТСН.ua подобрал вам поздравления с днем ангела Андрея.
Что означает имя Андрей?
Имя Андрей происходит от греческого слова «Андрос», и означает «мужественный» или «отважный».
Характер взрослого Андрея импульсивен и непредсказуем. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту. Это может мешать ему в жизни, но в большинстве своем Андрей не жалеет о сделанном. Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с другими людьми помогает в жизни хорошо устроиться. Обычно Андрей прикладывает очень много усилий, чтобы добиться результата, поэтому мало что дается ему легко.
Когда праздновать День Ангела Андрея?
Именины Андрея 2026 по православному календарю празднуют 28, 30 ноября, 2, 3 декабря, 14 января, 4, 8, 23 февраля; 15 апреля; 18, 22, 28 мая; 10, 12, 13, 20, 30 июня; 4, 6, 8 июля; 4, 19 августа; 6, 7, 10, 15, 21, 22, 23, 24 сентября; 2, 10, 17, 18, 27, 29 октября.
Поздравления с именинами Андрея в стихах и прозе
Поздравляю с Днем ангела, Андрей! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренних людей рядом и уверенности в собственных силах. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и ведет к осуществлению самых заветных мечтаний. Пусть в жизни будет много счастливых моментов, приятных встреч и поводов радости!
Андрей, с Днем ангела поздравляю!
Здоровья и счастья тебе пожелаю,
Пусть ангел от бед тебя защищает,
От печали и горя оберегает.
Пусть судьба дарит много добра,
Чтобы радость в сердце всегда цвела,
Пусть исполнятся мечты, сбываются планы,
А рядом будут только искренние и любимые!
Андрей, искренне поздравляю с именинами! Пусть каждый день приносит хорошие новости, интересные возможности и приятные сюрпризы. Желаю, чтобы хватало сил на большие планы, мудрость для важных решений и вдохновение для новых свершений. Пусть родные всегда поддерживают, друзья остаются верными, а судьба дарит как можно больше счастливых лет!
Сегодня, Андрей, твой светлый праздник,
Так что хочется искренне тебе пожелать:
Здоровье крепкого, изобилия и тепла,
Чтобы судьба счастлива всегда была.
Пусть ангел крылом от беды защищает,
В каждой дороге тебе помогает,
Пусть мир и любовь поселятся в доме,
А дни будут радостные и чудесные!
С Днем ангела, Андрей! Желаю всегда оставаться сильным, целеустремленным и уверенным в себе. Пусть все замыслы воплощаются в жизнь, работа доставляет удовольствие и достаток, а дома всегда ждут любовь, уют и понимание. Пусть твой небесный покровитель защищает от всего зла и помогает находить верный путь!
С именинами, Андрей, поздравляю,
Удачи и побед желаю!
Пусть здоровье будет, как гранит,
И будет счастливым каждый год.
Пусть удача рядом шагает,
Судьба щедрые подарки готовит,
А небесный ангел постоянно
Берегает от неприятностей тебя и нас!
Поздравляю с Днем ангела, Андрей! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегает тебя и твою семью, придает силы и поддерживает в сложные минуты. Желаю здоровья, мира, благополучия, любви и исполнения всех желаний. Пусть жизнь будет щедрой на радостные события, искренние улыбки и добрых людей!
Пусть ангел тебя оберегает,
От всех тревог защищает,
Дарит здоровье, любовь и тепло,
Чтобы в жизни всегда везло!
Андрей, желаю добра и достатка,
Чтобы дела складывались всегда в память,
Чтобы мечты сбывались, радость жила,
А судьба счастливых дорог вела!