С Днем ангела Андрея: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

15 октября — день ангела Андрея. В этот день можно поздравить близких и знакомых Андреев с именинами.

Что означает имя Андрей?

Имя Андрей происходит от греческого слова "Андрос", и означает "мужественный" или "отважный".

Характер Андрея импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту. Это может мешать ему в жизни, но в основном Андрей не жалеет о сделанном. Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с устроится. Обычно Андрей прикладывает очень много усилий, чтобы достичь результата, поэтому мало что дается ему легко.

Когда праздновать День ангела Андрея?

именины Сергея 2021 по православному календарю празднуют 15, 27 января; 2, 25 апреля; 1, 6 июня; 11, 18 июля; 25 августа; 24 сентября; 8, 11, 20, 23 октября; 29 ноября; одиннадцатое декабря.

Поздравления с именинами Андрея в стихах

С днем ангела тебя поздравляю, Андрей,

Пусть в небе для тебя звезда всегда горит,

К метче чтоб следовал свое смелей,

А близкий о любви пусть говорит.



Тебе желаю век забот не знать,

Пусть небеса от всех тревог укроют,

И только лишь любимых обнимать,

А радости пусть бедам дверь закроют.

***

С Днем ангела, Андрей,

Тебя я поздравляю,

Всегда быть под защитой

Я высших сил желаю.



Крылом своим пусть ангел

Укроет от всех бед,

А все печали в жизни

Сойдут пускай на нет.

***

Андрей сегодня именинник!

И пожелать есть важный повод,

Чтоб ты успехами своими

Мог без труда затмить любого!



Пусть ангел крыльями большими

От неурядиц укрывает,

А счастье помнит твоё имя

И очень часто окликает!

***

В День ангела желаю для Андрея,

Всегда быть под защитою небес,

Чтоб мир вокруг стал красочней, добрее,

А злобы шлейф на все года исчез!



Чтоб были в доме мир, покой, достаток,

Друзья с тобой всегда были честны,

И воплощались в жизнь без неполадок

Твои мечты и радужные сны!

Поздравления Андрея в картинках и открытках

Поздравления с Днем ангела Андрея

С Днем ангела Андрея

С именинами Андрея

Поздравление с именинами Андрея

Поздравления в день Андрея в прозе

Дорогой Андрей, прими искренние поздравления с твоими именинами! Пусть ее величество Судьба решит для тебя мешок со счастьем и укроет твою жизненную дорогу огромными порциями радости! Здоровья тебе, добра и много улыбок!

***

Андрей, сегодня твой день! Поэтому позволь искренне поздравить тебя с именинами и пожелать отличного настроения и воплощения самых смелых желаний! Будь всегда здоровым и крепким, не сдавайся перед трудностями и воплощай все свои замыслы!

***

Андрей, я тебя поздравляю и желаю в этот день только хороших примет и добрых гороскопов, только веселых и насыщенных дней, только интересных и крупных событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни! Будь успешен и счастлив!

***

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

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