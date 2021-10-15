С Днем ангела Андрея: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

15 октября — день ангела Андрея. В этот день можно поздравить близких и знакомых Андреев с именинами.
Что означает имя Андрей?
Имя Андрей происходит от греческого слова "Андрос", и означает "мужественный" или "отважный".
Характер Андрея импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту. Это может мешать ему в жизни, но в основном Андрей не жалеет о сделанном. Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с устроится. Обычно Андрей прикладывает очень много усилий, чтобы достичь результата, поэтому мало что дается ему легко.
Когда праздновать День ангела Андрея?
именины Сергея 2021 по православному календарю празднуют 15, 27 января; 2, 25 апреля; 1, 6 июня; 11, 18 июля; 25 августа; 24 сентября; 8, 11, 20, 23 октября; 29 ноября; одиннадцатое декабря.
Поздравления с именинами Андрея в стихах
С днем ангела тебя поздравляю, Андрей,
Пусть в небе для тебя звезда всегда горит,
К метче чтоб следовал свое смелей,
А близкий о любви пусть говорит.
Тебе желаю век забот не знать,
Пусть небеса от всех тревог укроют,
И только лишь любимых обнимать,
А радости пусть бедам дверь закроют.
***
С Днем ангела, Андрей,
Тебя я поздравляю,
Всегда быть под защитой
Я высших сил желаю.
Крылом своим пусть ангел
Укроет от всех бед,
А все печали в жизни
Сойдут пускай на нет.
***
Андрей сегодня именинник!
И пожелать есть важный повод,
Чтоб ты успехами своими
Мог без труда затмить любого!
Пусть ангел крыльями большими
От неурядиц укрывает,
А счастье помнит твоё имя
И очень часто окликает!
***
В День ангела желаю для Андрея,
Всегда быть под защитою небес,
Чтоб мир вокруг стал красочней, добрее,
А злобы шлейф на все года исчез!
Чтоб были в доме мир, покой, достаток,
Друзья с тобой всегда были честны,
И воплощались в жизнь без неполадок
Твои мечты и радужные сны!
Поздравления Андрея в картинках и открытках
Поздравления в день Андрея в прозе
Дорогой Андрей, прими искренние поздравления с твоими именинами! Пусть ее величество Судьба решит для тебя мешок со счастьем и укроет твою жизненную дорогу огромными порциями радости! Здоровья тебе, добра и много улыбок!
***
Андрей, сегодня твой день! Поэтому позволь искренне поздравить тебя с именинами и пожелать отличного настроения и воплощения самых смелых желаний! Будь всегда здоровым и крепким, не сдавайся перед трудностями и воплощай все свои замыслы!
***
Андрей, я тебя поздравляю и желаю в этот день только хороших примет и добрых гороскопов, только веселых и насыщенных дней, только интересных и крупных событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни! Будь успешен и счастлив!
***
В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождалась удача, процветание и успех.
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