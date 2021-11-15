С Днем ангела Анны: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

16 ноября – день ангела Анны. В этот день можно поздравить близких и знакомых Ань с именинами.

Что означает имя Анна?

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "расположение".

Анна трудолюбивая женщина. Она очень усидчива и может много и упорно работать. Это помогает ей в обучении и карьере на работе. Она – очень исполнительный человек. Однако, она не лидер в коллективе. Анна слишком хороша, что бы в современном мире успешно двигаться по карьерной лестнице. Однако ее как хорошего работника будут двигать старшие товарищи. Так что Аня может не унывать, ее труд не пропадет даром.

Во взрослой жизни Анна также отличается особой добротой. Иногда может создаваться впечатление, что она не может жить своей жизнью и ей обязательно необходимо помогать кому-нибудь.

Когда праздновать День Ангела Анны?

Именины Анны 2021 по православному календарю празднуют: 11 января; 3, 16, 17, 23, 26 февраля; 2, 3, 11, 14, 20 марта; 8, 13 апреля; 11 мая; 20, 23, 25, 26 июня; 18 июля; 3, 5, 7, 13, 29 августа; 10, 22 сентября; 11, 15 октября; 4, 10, 11, 16, 23, 27 ноября; 3, 11, 22, 23 декабря.

Поздравления с именинами Анны в стихах

Сегодня праздник непростой,

Пришел день Аннушки Святой!

Пускай она ваш дом хранит

От всех размолвок и обид!



На сердце пусть царит уют,

А впереди удачи ждут,

Пусть вера свечкою горит,

Вас от напастей защитит!

***

С Днем Анны, милая моя,

Тебя, Анюта, поздравляю,

Я покровительства Небес,

Поддержки ангельской желаю.



Пускай Святая тихо шепчет

На ушко праведный совет,

Тебе желаю счастья, Аня,

Добра, любви и долгих лет.



Пускай все сбудутся желания,

Пусть вера силы даст тебе,

Надежда сердце успокоит

В нелегкой жизненной борьбе.

***

Желаю тебе, дорогая Анюта,

Чтобы сбывались все в жизни мечты!

Пускай дарит радость любая минута,

Чтобы счастливой всегда была ты!



Пусть Анна Святая тебя охраняет,

Здоровья тебе в этот праздник пошлет!

Удача пускай за тобою шагает

И ввысь настроение все время растет!

***

С Днем Анны я вас поздравляю,

Пускай святая бережет,

Пусть огонек добра и света

В душе скорей она зажжет.



Просите искренне и честно,

Услышан будет голос ваш,

Раскрасит вера ярким цветом

Прекрасный жизненный пейзаж.



Добра, любви вам и надежды,

Пусть Анна от беды хранит,

Пусть путь к смирению, исцелению

Для вас всегда будет открыт.

***

Пусть бережет тебя, Анюта,

Каждый день Святая Анна!

Желаю благ земных, уюта,

Живи счастливо постоянно!



Пускай сопутствует везение

Тебе всегда во всех делах!

Желаю вечного цветения,

Любви и радости в глазах!

***

Пусть Ангел небесный

Тебя сохранит,

От глупых, нечестных

Людей защитит,



Не зря твое имя

Несет благодать,

Будь Богом любима

И смейся опять,



Сегодня, я знаю,

Грустить ведь нельзя,

И я поздравляю,

Анюта, тебя!

Поздравления Анны в картинках и открытках

Поздравление Анны с Днем ангела

С Днем ангела, Анна

Поздравление с Днем ангела Анны

С Днем ангела, Анна

Поздравления на день Анны в прозе

С днем ​​ангела! Хочу пожелать, чтобы на твоем пути Аня не было препятствий и чтобы твоя судьба была щедра на светлую удачу и счастливые события, чтобы твоя деятельность приносила тебе удовольствие и достаток, чтобы твое сердце всегда было наполнено любовью и пониманием. И в этом всем тебе помогает твой ангел-хранитель.

***

В этот день твой ангел празднует свой день рождения. Поэтому я желаю, чтобы он всегда был рядом с тобой Анна и хорошо исполнял свои обязанности!

***

Анна, поздравляю с Днем ангела. Желаю тебе здоровья, удачи, терпения и благополучия. Чтобы тебе всегда помогал твой Ангел, а жизнь была гармоничной и счастливой.

***

С днем ​​ангела тебя Анна, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже когда твои крылья опускаются вниз!

***

Анна, поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты скорби, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

***

Анна, поздравляю тебя с именинами. Пусть твой Ангел-хранитель оберегает тебя, хранит от печали и бед. Пусть в жизни все будет так, как ты захочешь. Добивайся своих целей всегда!

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