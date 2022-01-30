С Днем ангела Антона: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

С древнеримского языка имя Антон переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Когда праздновать День Ангела Антона?

Именины Антона 2022 по православному календарю празднуют: 2, 12, 21, 30 января, 1, 18, 23, 25 февраля, 5,10, 14 марта, 27 апреля, 1,17,20, 25 мая, 1, 20 июня , 4, 6, 7, 16,19, 23, 26 июля, 13,16, 20, 22, 25 августа, 15 сентября, 7,16, 23, 26, 30 октября, 8, 22, 24 ноября, 14 и 20 декабря.

С детства Антон добрый и покладистый мальчик, никогда не совершающий необдуманных поступков. Уважает традиции своей семьи. Во взрослом возрасте Антон трудолюбив, а потому легко добивается высот в карьере. Уважительно относится к женщинам. Отличается целеустремленностью, помогающей ему уверенно двигаться вперед.

Поздравления с Днем ангела Антона своими словами

Приветствую тебя Антон с именинами. Пусть повсюду за тобой следуют надежда, радость и любовь. Я желаю тебе здоровья, улыбок и мира, а также изобилия, вдохновения и крепких-крепких сил. Обнимаю!

Поздравления с Днем ангела Антона

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Приветствую вас Антон с днем ​​вашего ангела! Пусть Господь благословит вас и ваш дом, сохранит от падения и осветит жизненный путь. Пусть подарит много счастливых моментов, а также искупит благодать.

Поздравления с Днем ангела Антона

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Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой лучший друг, ангел-хранитель приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, узнают в беде. Так вот, мы желаем тебе поменьше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе Антона радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит надежный помощник!

Поздравления с Днем ангела Антона

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Поздравляю тебя Антон с Днем Ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным присутствием Бога!

Поздравления с Днем ангела Антона

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Антон, примите искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей души, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вашей вере.

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Именины – это праздник души и тепла, хранящийся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя Антон с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было поменьше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

В этот день твой ангелок отмечает свой день рождения. Поэтому я желаю, чтобы он всегда был рядом с тобой Антон и хорошо исполнял свои обязанности!

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Антон от всей души поздравляю Вас с Днем Ангела! Как хорошо, что Господь по его промыслу даровал мне такого мудрого, щедрого на любовь и терпеливого наставника. Ваша забота — спасение моей греховной души. Да укрепит Вас Господь и дарит Вам крепкого здоровья так нужного в ваших нелегких трудах и благих начинаниях.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

С Днем ангела, Антон! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе твои родители.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Именин в году не мало, но я это знаю, сегодня точно твой день Антон! Ангел рядом, он усмехается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлее!

Поздравления с Днем ангела Антона: стихи

День именин настал сегодня для Антона,

Тебя поздравить все хотят и пожелать

Вагон удачи, новых баксов тонну,

Чтоб огорчений триста лет тебе не знать.

Пусть добрый ангел разгоняет злые тучи,

Пусть светит солнце у тебя над головой,

Пускай Господь всех благ дает лишь лучших,

Пусть будут верные друзья всегда с тобой.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Настал день ангела сегодня твой, Антон,

Тебе желаю, чтоб исполнились мечты,

Пусть в золотое, как осенний клен,

Судьбу твою Господь раскрасит с высоты.

Дела отлично пусть твои идут,

Пусть будет дом согрет заботой и любовью,

Пускай он дарит тебе радость и уют,

Пусть будут силы и отменное здоровье.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Антон, в день именин прекрасный твой

Пусть добрый ангел к тебе спустится тихонько,

Пускай защиту принесет тебе с собой,

Пусть талисман удач положит на ладони.

Чтоб ты, Антоша, жил счастливо много лет,

Чтоб дорог был ты для людей, тобой любимых,

Чтобы твой дом не знал ни слез, ни бед,

Пусть будут все желания исполнимы.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

У каждого есть свой с рождения ангел,

Ведь каждый носит имя в честь него,

Чтобы хранил от бед, с ним нужно ладить,

И, как святыню, помнить день его.

С днем ангела поздравим мы сейчас Антошку,

Ему желаем в этот день, пусть никогда

Не постучится ветер злой к нему в окошко,

В дом не войдут несчастье, горе и беда.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Антон, мы б хотели поздравить тебя

С днем Ангела! Веря в тебя и любя,

Отличных успехов тебе мы желаем,

Добьешься всего в этой жизни, мы знаем!

Антон — это значит «вступающий в бой»,

Пусть будет победа всегда за тобой!

Твоя осторожность и трезвый расчет

Тебе поспособствуют выйти вперед.

Будь первым во всем — и жить рядом с удачей

Ты будешь, всех лучше всегда, не иначе!

***

День ангела сегодня твой, Антон,

Пусть в твоей жизни будет все прекрасно,

Пусть жизнь огромная и серая, как слон,

Цветные краски тебе дарит ежечасно.

Пускай несут тебе достаток именины,

И дней пускай подарят много ясных,

Пусть блага льются, словно дождь обильный,

Пусть в личной жизни будет все прекрасно.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Антоха, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Антон, в день именин прекрасный

Желаю с искренним теплом:

Пусть будет доброй жизнь и ясной,

Придет большой достаток в дом.

Желаю добрых приключений,

И увлекательных дорог.

Чтоб в жизни все без исключенья

Ты с гордостью припомнить смог!

Поздравления с Днем ангела Антона

***

С Днем Ангела Антоха, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

С именинами, Антон!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Поздравления с Днем ангела Антона

***

С Именинами, дорогой Антон,

Желаю, чтоб весь мир тебе

Дарил улыбок миллион,

И все отлично было в твоей судьбе.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Антон, мы б хотели поздравить тебя

С Днем Ангела! Веря в тебя и любя,

Отличных успехов тебе мы желаем,

Добьешься всего в этой жизни, мы знаем!

Антон — это значит «вступающий в бой»,

Пусть будет победа всегда за тобой!

Твоя осторожность и трезвый расчет

Тебе поспособствуют выйти вперед.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

С Именинами, Антон!

И подарков тебе целый вагон!

Счастья тебе и понимания,

И душевного сопереживания!

***

Антон — это сила столетий,

Антон — вступающий в бой!

В коротких мольбах междометий

Он преданный часовой.

Его не пугают войны,

Его не пугает мир.

Его не пугают весны,

Что длятся, как вечный пир.

И снова с весной прощаясь,

Мы выпьем за прошлый год,

С которым, Антон расставаясь,

Становится старше на год.

Пускать пролетают годы,

Пускай пролетают дни!

Пусть жизнь обойдут непогоды —

Тебе не нужны они.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Сегодня День Ангела твой,

Антон, я тебя поздравляю!

Желаю дороги такой,

По которой идут не страдают

Пусть все случается классно

И беды не ждут за углом!

Брат, пусть деньги дают ежечасно

Передним и задним числом!

Поздравления с Днем ангела Антона: смс

Поздравляем мы Антона!

Будь всегда послушным дома,

С книгой умною дружи,

Дружбой крепкой дорожи!

От других не отставай

И в обиду не давай.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

С Именинами, Антон!

И подарков тебе целый вагон!

Счастья тебе и понимания,

И душевного сопереживания!

Поздравления с Днем ангела Антона

***

С Именинами, дорогой Антон,

Желаю, чтоб весь мир тебе

Дарил улыбок миллион,

И все отлично было в твоей судьбе.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Немало жизненных побед

Сейчас, Антон, тебе желаю,

Прожить на свете много лет,

С днем ангела я поздравляю.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Именины у Антона,

Кто с Антоном не знаком,

Пусть всю жизнь об этом помнит,

О несчастие таком.

У него - достоинств куча,

Нет дурного ничего...

Ходит пусть мрачнее тучи,

Кто не слышал про него.

***

Антон, именины настали,

Так что же они принесут?

Пусть разные жизни печали

Покинут, скорее уйдут.

Желаю здоровья и счастья,

Желаю веселым я быть,

Изведать любви, море страсти,

И искренне только любить!

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Позвольте, Антон, вам сказать:

Вы заслужили уваженье

Упорством цели достигать,

И не терять души веселья.

Пусть также будет остр ум,

Пускай идут успехи в ногу,

И не тревожит ваших чувств

Печаль, тоска или тревога.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Не имя красит человека,

Но красит имя человек.

Антон, желаем тебе счастья,

Здоровья крепкого навек.

Настойчивость и трудолюбие

Пусть принесут тебе успех.

Любви и нежности желаем!

Чтоб был всегда счастливей всех!

Поздравления с Днем ангела Антона

***

Антон, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

Поздравления с Днем ангела Антона

***

С неба смотрит ангелок,

Мило улыбаясь.

Он спустился на денек,

Для тебя стараясь.

Ты, Антон, не позабудь

Подмигнуть удаче.

Навсегда счастливым будь

И никак иначе!