С Днем ангела Бориса: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

С Днем ангела Бориса: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Борис является сокращенным вариантом славянского имени Борислав — "борец", "славный в борьбе".

6 августа — день Бориса, мужчин с этим именем поздравляют с праздником.

Что означает имя Борис? Это имя является сокращенным вариантом славянского имени Борислав — "борец", "славный в борьбе". Согласно другой версии, происхождение этого имени нужно искать в тюркской истории. И означает имя Борис у тюрков "выгоду".

Когда праздновать День ангела Бориса?

Именины Бориса в 2021 году по православному календарю празднуют 7 февраля, 17 февраля, 15 мая, 13 июня, 6 августа, 1 октября, 15 октября, 23 ноября, 25 ноября 5 декабря 6 декабря 10 и 15 декабря.

6 августа празднуют именины святого Бориса (сына Владимира), который вместе с братом Глебом распространяли христианскую веру среди славян-язычников, и которые в 1015 году были убиты старшим братом Святополком.

Со значением имени связаны черты характера. В детстве Борис проявляет себя благоразумным, самостоятельным ребенком, вовремя учит уроки и выполняет задание. Борис всегда знает, что такое "хорошо" и "плохо", среди других детей он выглядит взрослым человеком.

Но самостоятельность Бориса может стать проблемой для родителей, так я им будет трудно влиять на него.

Семья очень важна для Бориса, он с большим уважением относится к женщине, очень любит детей.

Поздравление с Днем ангела Бориса в стихах

В именины желаю я Боре,

Чтобы бед и печалей не знал,

Чтобы счастья огромное море

Сам Господь для тебя воссоздал,

Заслужил ты удачу и веру,

Ведь прекраснейший ты человек,

Пусть откроются в радости двери,

Чтобы стал ты веселым навек!

Борис — значит «славный в борьбе»,

Пусть все удается тебе.

Придет непременно успех,

Ты станешь счастливее всех.

Пусть ценят тебя все друзья,

Всегда помогает семья.

И солнце, что в небе горит,

Путь к радости пусть осветит!

Милый, дорогой Борис,

Прими ты поздравленья!

Крепко за судьбу держись.

Верны твои решенья

Всегда пусть будут.

Да и знай,

Мы за тебя горою!

Друзей своих не забывай

Ни летом, ни зимою.

Боря, Боренька, Борис,

Будь здоров, весел и чист,

Все на свете успевай,

Никогда не успевай!

Ты же, Боря, значит крепкий,

Мужественный, сильный, терпкий,

Будь всегда самим собой,

Просто следуй за мечтой!

С Днем ангела тебя, Борис

Любимый мой, хочу поздравить.

Желаю, чтобы счастья приз

Тебе судьба смогла доставить.

Удач тебе во всех делах,

И денежек во все карманы.

Чтоб было всё в твоих руках,

И было всё, как раз как надо.

В день именин желаю я тебе, Борис,

Чтоб Бог берег, чтоб над твоею головою

Хранитель-ангел, как орел степной, завис,

Чтоб он всегда был рядышком с тобою.

Пускай горит счастливый свет в глазах,

Пусть в дверь твою беда не постучится,

Пусть ждет тебя, Борис, успех в делах,

А все, что снилось, обязательно, свершится

Поздравления Бориса в картинках и открытках

Поздравления в день Бориса в прозе

Поздравляем с именинами, Боря! Пусть твоя жизненная чаша будет переполнена счастьем, здоровьем и любовью! Пусть все твои желания сбудутся! И пусть у тебя все будет так, как ты того хочешь!

Боря, я от всей души желаю, чтоб твоя судьба была похожа на отличную первоклассную трассу — ровную, гладкую, без ухабов и неприятностей. Мчись по судьбе, как автомобиль премиум-класса: легко, весело, без проблем! Пусть твоими попутчиками будут только прекрасные люди! Пусть твой мотор — сердце — работает без перебоев! Огромного тебе пробега без капремонтов!

Борис, примите наши самые теплые поздравления с Вашими инменинами!!! Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость поможет достичь Вам новых высот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни, и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – на высшем уровне в вашей замечательной жизни!

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