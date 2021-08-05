С Днем ангела Бориса: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Борис является сокращенным вариантом славянского имени Борислав — "борец", "славный в борьбе".
6 августа — день Бориса, мужчин с этим именем поздравляют с праздником.
Что означает имя Борис? Это имя является сокращенным вариантом славянского имени Борислав — "борец", "славный в борьбе". Согласно другой версии, происхождение этого имени нужно искать в тюркской истории. И означает имя Борис у тюрков "выгоду".
Когда праздновать День ангела Бориса?
Именины Бориса в 2021 году по православному календарю празднуют 7 февраля, 17 февраля, 15 мая, 13 июня, 6 августа, 1 октября, 15 октября, 23 ноября, 25 ноября 5 декабря 6 декабря 10 и 15 декабря.
6 августа празднуют именины святого Бориса (сына Владимира), который вместе с братом Глебом распространяли христианскую веру среди славян-язычников, и которые в 1015 году были убиты старшим братом Святополком.
Со значением имени связаны черты характера. В детстве Борис проявляет себя благоразумным, самостоятельным ребенком, вовремя учит уроки и выполняет задание. Борис всегда знает, что такое "хорошо" и "плохо", среди других детей он выглядит взрослым человеком.
Но самостоятельность Бориса может стать проблемой для родителей, так я им будет трудно влиять на него.
Семья очень важна для Бориса, он с большим уважением относится к женщине, очень любит детей.
Поздравление с Днем ангела Бориса в стихах
В именины желаю я Боре,
Чтобы бед и печалей не знал,
Чтобы счастья огромное море
Сам Господь для тебя воссоздал,
Заслужил ты удачу и веру,
Ведь прекраснейший ты человек,
Пусть откроются в радости двери,
Чтобы стал ты веселым навек!
Борис — значит «славный в борьбе»,
Пусть все удается тебе.
Придет непременно успех,
Ты станешь счастливее всех.
Пусть ценят тебя все друзья,
Всегда помогает семья.
И солнце, что в небе горит,
Путь к радости пусть осветит!
Милый, дорогой Борис,
Прими ты поздравленья!
Крепко за судьбу держись.
Верны твои решенья
Всегда пусть будут.
Да и знай,
Мы за тебя горою!
Друзей своих не забывай
Ни летом, ни зимою.
Боря, Боренька, Борис,
Будь здоров, весел и чист,
Все на свете успевай,
Никогда не успевай!
Ты же, Боря, значит крепкий,
Мужественный, сильный, терпкий,
Будь всегда самим собой,
Просто следуй за мечтой!
С Днем ангела тебя, Борис
Любимый мой, хочу поздравить.
Желаю, чтобы счастья приз
Тебе судьба смогла доставить.
Удач тебе во всех делах,
И денежек во все карманы.
Чтоб было всё в твоих руках,
И было всё, как раз как надо.
В день именин желаю я тебе, Борис,
Чтоб Бог берег, чтоб над твоею головою
Хранитель-ангел, как орел степной, завис,
Чтоб он всегда был рядышком с тобою.
Пускай горит счастливый свет в глазах,
Пусть в дверь твою беда не постучится,
Пусть ждет тебя, Борис, успех в делах,
А все, что снилось, обязательно, свершится
Поздравления Бориса в картинках и открытках
Поздравления в день Бориса в прозе
Поздравляем с именинами, Боря! Пусть твоя жизненная чаша будет переполнена счастьем, здоровьем и любовью! Пусть все твои желания сбудутся! И пусть у тебя все будет так, как ты того хочешь!
Боря, я от всей души желаю, чтоб твоя судьба была похожа на отличную первоклассную трассу — ровную, гладкую, без ухабов и неприятностей. Мчись по судьбе, как автомобиль премиум-класса: легко, весело, без проблем! Пусть твоими попутчиками будут только прекрасные люди! Пусть твой мотор — сердце — работает без перебоев! Огромного тебе пробега без капремонтов!
Борис, примите наши самые теплые поздравления с Вашими инменинами!!! Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость поможет достичь Вам новых высот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни, и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – на высшем уровне в вашей замечательной жизни!