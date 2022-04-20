С Днем ангела Даниила: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Даниил происходит от древнеиудейского Даниэль и означает "Бог — мой судья".

Когда именины у Даниила?

Именины Даниила 2022 года по православному календарю празднуют: 2 января, 12 января, 1 марта, 6 марта, 17 марта, 31 марта, 20 апреля, 4 июня, 5 июня, 26 июня, 23 июля, 12 сентября, 25 сентября, 4 октября, 25 ноября, 9 декабря, 11 декабря, 12 декабря, 24 декабря, 30 декабря.

С детства Данило ласковый и спокойный мальчик, с которым никогда не происходит никаких опасных ситуаций. Не любит, когда ему врут. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером и оптимистом. Умеет находить положительные стороны в любой ситуации.

Поздравления с Днем ангела Даниила своими словами

Милый Даниил, от всей души поздравляю тебя с днем ​​ангела. Желаю тебе доброй веры и оптимизма, крепкого здоровья и бодрости, веселья и больших успехов, искренней любви и настоящего счастья.

С днем ангела, Даниил

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Даниил, с днем ​​ангела! Пусть удача и удача всегда будут с тобой. Удивительных и потрясающих событий. Пусть каждый день начинается с хорошего настроения и дарит море положительных впечатлений!

С днем ангела, Даниил

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Даниил, прими от нас поздравления! Желаем тебе всех земных благ, но только тех, кто не испортит твою репутацию. Счастья, сил, верных друзей, благополучия, карьерного роста!

С днем ангела, Даниил

***

Даниил, прими мои искренние поздравления с Днем твоего небесного покровителя. Ты не видишь своего Ангела, но он точно где-нибудь рядом. Он рядом каждый миг и каждый час. Цени его, молись ему и тогда в твоей жизни будет только радость и счастье. С Днем ангела!

С днем ангела, Даниил

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Тук-тук! Это твой ангел Даниил принес на своих крылышках поздравления тебе с именинами!

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В День Ангела присылаю тебе, Данило, самые искренние пожелания: крепкой здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного успеха, нрава, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут исполнены незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!

С днем ангела, Даниил

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Ко мне ангел прилетал и сказал, что у тебя, Даниил, сегодня именины! Поэтому поздравляю и желаю воплощения самых заветных мечтаний!

С днем ангела, Даниил

***

Сегодня твоей именины, Данило! Поздравляем тебя с этим замечательным праздником, желаем тебе верить в чудо, чаще улыбаться и помнить о тех, кто дал тебе имя и жизнь! Пусть голос, зовущий тебя по имени, всегда будет наполнен искренней любовью!

С днем ангела, Даниил

***

В этот день твой ангел празднует свой день рождения. Поэтому я желаю, чтобы он всегда был рядом с тобой, Даниил, и хорошо исполнял свои обязанности!

С днем ангела, Даниил

***

В этот прекрасный день хочу пожелать исполнения самых заветных мечтаний. Верю, что ангел никогда не оставит тебя, Даниил, а пойдет впереди, чтобы осветить путь. Желаю личного счастья, успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и верных друзей рядом. Пусть все, что задумано сбудется, а что не сбудется, значит, было не нужно. Помни — у тебя есть люди, которые любят и ценят тебя.

Поздравления с Днем ангела Даниила: стихи

Даниил, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

С днем ангела, Даниил

***

С днем ​​ангела, Даниил,

Желаем тебе много сил,

В жизни реализоваться,

Брать вершины и не сдаваться!

Будь всегда ты элегантным,

Стильным, модным, импозантным,

Любимым время уделяй,

В жизни все успевай!

С днем ангела, Даниил

***

Тебе желаю, Даниил,

Во всем удачи, вдохновения,

Здоровья крепкого и сил!

Пусть ярким будет настроение!

Желаю, Даня, счастья много,

Любви взаимной навсегда!

Пускай ведет тебя дорога

Туда, где спрятана мечта!

С днем ангела, Даниил

***

Даниил, тебя я поздравляю,

Ведь твой День ангела пришел,

И от души тебе желаю,

Чтоб жил счастливо, хорошо.

Чтобы друзья тебя, ценили,

Чтобы удача в гости шла,

Стороной беды обходили,

И чтоб на лад шли все дела!

С днем ангела, Даниил

***

Я от души хочу сказать,

Что счастья я тебе желаю,

И в именины — процветать,

Проблем и горестей не зная,

Пускай везение придет,

И, Даниил, пусть будет счастье!

Пускай всегда тебе везет!

Любви тебе, добра и страсти!

***

Тебе желаю, Даниил,

Как можно чаще улыбаться,

Чтоб было в жизни много сил,

И никогда не волноваться.

И именины провести

Желаю весело и классно,

Скорее счастья обрести,

И не грусти, прошу, напрасно!

С днем ангела, Даниил

***

С Днем Ангела! Нежнее облаков

Спустился с неба добрый, теплый праздник.

С Днем Ангела, Даниил, твой дом

Всегда пусть будет тепел, будет счастлив!

Спокоен, незлопамятен, неспешен —

Ты, Даниил, во многом стал примером.

Пускай твой путь становится успешней,

И в счастье лишь пускай не будет меры!

С днем ангела, Даниил

***

В именины Даниилу

Только лучшие слова.

Пусть на все хватает силы,

Все чтоб в жизни успевал.

Будь любимым и счастливым,

Радуй близких теплотой.

И всегда живи красиво,

С полной радости душой!

С днем ангела, Даниил

***

Тебе желаю, Даниил,

Как можно чаще улыбаться,

Чтоб было в жизни много сил,

И никогда не волноваться.

И именины провести

Желаю весело и классно,

Скорее счастья обрести,

И не грусти, прошу, напрасно!

С днем ангела, Даниил

***

Данила, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Поздравление с Днем ангела Даниила: смс

Даниил, здоровье, успех, улыбки в глазах, веры, надежды, удачи в делах. В семье – понимания, тепла и любви. Пусть юности пламя не гаснет в крови!

С днем ангела, Даниил

***

С днем ​​ангела тебя Даниил, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже когда твои крылья опускаются вниз!

С днем ангела, Даниил

***

Не важно, какое сегодня небо – голубое или пасмурное, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя, Даниил, с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!

С днем ангела, Даниил

***

Даниил, в день Ангела желаю любви, вдохновения, счастья светлого, здоровья. И пусть тебя всегда оберегает Бог!

С днем ангела, Даниил

***

День ангела сегодня у тебя, Даниил! С этим праздником я поздравляю! Здоровья, мудрости и добра тебе на триста лет я желаю!!!