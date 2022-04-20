С Днем ангела Даниила: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Даниил происходит от древнеиудейского Даниэль и означает "Бог — мой судья".
Когда именины у Даниила?
Именины Даниила 2022 года по православному календарю празднуют: 2 января, 12 января, 1 марта, 6 марта, 17 марта, 31 марта, 20 апреля, 4 июня, 5 июня, 26 июня, 23 июля, 12 сентября, 25 сентября, 4 октября, 25 ноября, 9 декабря, 11 декабря, 12 декабря, 24 декабря, 30 декабря.
С детства Данило ласковый и спокойный мальчик, с которым никогда не происходит никаких опасных ситуаций. Не любит, когда ему врут. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером и оптимистом. Умеет находить положительные стороны в любой ситуации.
Поздравления с Днем ангела Даниила своими словами
Милый Даниил, от всей души поздравляю тебя с днем ангела. Желаю тебе доброй веры и оптимизма, крепкого здоровья и бодрости, веселья и больших успехов, искренней любви и настоящего счастья.
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Даниил, с днем ангела! Пусть удача и удача всегда будут с тобой. Удивительных и потрясающих событий. Пусть каждый день начинается с хорошего настроения и дарит море положительных впечатлений!
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Даниил, прими от нас поздравления! Желаем тебе всех земных благ, но только тех, кто не испортит твою репутацию. Счастья, сил, верных друзей, благополучия, карьерного роста!
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Даниил, прими мои искренние поздравления с Днем твоего небесного покровителя. Ты не видишь своего Ангела, но он точно где-нибудь рядом. Он рядом каждый миг и каждый час. Цени его, молись ему и тогда в твоей жизни будет только радость и счастье. С Днем ангела!
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Тук-тук! Это твой ангел Даниил принес на своих крылышках поздравления тебе с именинами!
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В День Ангела присылаю тебе, Данило, самые искренние пожелания: крепкой здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного успеха, нрава, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут исполнены незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!
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Ко мне ангел прилетал и сказал, что у тебя, Даниил, сегодня именины! Поэтому поздравляю и желаю воплощения самых заветных мечтаний!
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Сегодня твоей именины, Данило! Поздравляем тебя с этим замечательным праздником, желаем тебе верить в чудо, чаще улыбаться и помнить о тех, кто дал тебе имя и жизнь! Пусть голос, зовущий тебя по имени, всегда будет наполнен искренней любовью!
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В этот день твой ангел празднует свой день рождения. Поэтому я желаю, чтобы он всегда был рядом с тобой, Даниил, и хорошо исполнял свои обязанности!
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В этот прекрасный день хочу пожелать исполнения самых заветных мечтаний. Верю, что ангел никогда не оставит тебя, Даниил, а пойдет впереди, чтобы осветить путь. Желаю личного счастья, успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и верных друзей рядом. Пусть все, что задумано сбудется, а что не сбудется, значит, было не нужно. Помни — у тебя есть люди, которые любят и ценят тебя.
Поздравления с Днем ангела Даниила: стихи
Даниил, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
***
С днем ангела, Даниил,
Желаем тебе много сил,
В жизни реализоваться,
Брать вершины и не сдаваться!
Будь всегда ты элегантным,
Стильным, модным, импозантным,
Любимым время уделяй,
В жизни все успевай!
***
Тебе желаю, Даниил,
Во всем удачи, вдохновения,
Здоровья крепкого и сил!
Пусть ярким будет настроение!
Желаю, Даня, счастья много,
Любви взаимной навсегда!
Пускай ведет тебя дорога
Туда, где спрятана мечта!
***
Даниил, тебя я поздравляю,
Ведь твой День ангела пришел,
И от души тебе желаю,
Чтоб жил счастливо, хорошо.
Чтобы друзья тебя, ценили,
Чтобы удача в гости шла,
Стороной беды обходили,
И чтоб на лад шли все дела!
***
Я от души хочу сказать,
Что счастья я тебе желаю,
И в именины — процветать,
Проблем и горестей не зная,
Пускай везение придет,
И, Даниил, пусть будет счастье!
Пускай всегда тебе везет!
Любви тебе, добра и страсти!
***
Тебе желаю, Даниил,
Как можно чаще улыбаться,
Чтоб было в жизни много сил,
И никогда не волноваться.
И именины провести
Желаю весело и классно,
Скорее счастья обрести,
И не грусти, прошу, напрасно!
***
С Днем Ангела! Нежнее облаков
Спустился с неба добрый, теплый праздник.
С Днем Ангела, Даниил, твой дом
Всегда пусть будет тепел, будет счастлив!
Спокоен, незлопамятен, неспешен —
Ты, Даниил, во многом стал примером.
Пускай твой путь становится успешней,
И в счастье лишь пускай не будет меры!
***
В именины Даниилу
Только лучшие слова.
Пусть на все хватает силы,
Все чтоб в жизни успевал.
Будь любимым и счастливым,
Радуй близких теплотой.
И всегда живи красиво,
С полной радости душой!
***
Тебе желаю, Даниил,
Как можно чаще улыбаться,
Чтоб было в жизни много сил,
И никогда не волноваться.
И именины провести
Желаю весело и классно,
Скорее счастья обрести,
И не грусти, прошу, напрасно!
***
Данила, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
Поздравление с Днем ангела Даниила: смс
Даниил, здоровье, успех, улыбки в глазах, веры, надежды, удачи в делах. В семье – понимания, тепла и любви. Пусть юности пламя не гаснет в крови!
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С днем ангела тебя Даниил, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже когда твои крылья опускаются вниз!
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Не важно, какое сегодня небо – голубое или пасмурное, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя, Даниил, с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!
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Даниил, в день Ангела желаю любви, вдохновения, счастья светлого, здоровья. И пусть тебя всегда оберегает Бог!
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День ангела сегодня у тебя, Даниил! С этим праздником я поздравляю! Здоровья, мудрости и добра тебе на триста лет я желаю!!!