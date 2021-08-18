С Днем ангела Дарьи: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Именины Дарьи 2021 по православному календарю празднуют 16 марта, 1 апреля, 4 апреля, 17 и 18 августа.
18 августа — день ангела Дарьи. В этот день можно поздравить близких и знакомых Даш с именинами.
Что означает имя Дарья? Имя Дарья не имеет единой версии происхождения. Одни исследователи считают, что это слово персидское, которое означает "обладающая благами". А другие ученые уверены, что это славянское слово, которое означает "дарованная".
Когда праздновать День ангела Дарьи?
Именины Дарьи в 2021 году по православному календарю празднуют 16 марта, 1 апреля, 4 апреля, 17 и 18 августа.
Дарья легко и быстро принимает решения, над которыми другие могут рассуждать неделями. В работе Дарья — замечательный исполнитель, но руководящие должности могут даваться ей с трудом. Дарья болезненно относится к любой критике и редко возьмет на себя ответственность за отрицательный результат.
Ее легкое отношение к жизни распространяется и на семейные отношения. Дарья больше любит непринужденный флирт и отношения без обязательств. Семью создает достаточно поздно, что ее саму не особо волнует, но сильно огорчает ее близких.
Поздравления с именинами Дарьи в стихах
Тебя, Дарья, поздравляю!
Пусть во всём тебе везет,
Много счастья поскорее
В жизнь твою пускай придет.
Даша, я тебе желаю
Счастья, радости, добра.
Пусть успех во всех стремлениях
Непременно ждет тебя.
Неудачи и невзгоды
Пусть обходят стороной.
Дарья, оставайся вечно
Яркой, доброй, молодой!
***
Я желаю тебе, Даша,
Счастья женского, любви,
Чтоб глаза всегда горели
И кипела страсть в крови.
Чтоб всегда хватало денег
На приятные капризы,
А любимый делал чаще
Тебе, Дашенька, сюрпризы.
Пусть везет тебе в работе,
Ценит босс и коллектив,
Будет пусть всегда для роста
В жизни море перспектив.
***
Всем сказать не побоюсь,
Что тобою я горжусь!
Знаешь, как вязать и шить
И умеешь нас любить,
Добрая, отрада наша,
Моя ласковая Даша!
Ото всей души любя
Поздравляю я тебя!
***
Дарья, мы вас поздравляем!
Пусть в день Ангела, сейчас,
Все, что мы вам пожелаем
Сбудется скорей у вас!
Будьте счастливой и смелой,
Радостной, доброй всегда,
Жизнь рулите умело,
Чтоб не грустить никогда!
***
Дарья, Дашенька, Дашуля,
Ты мила и хороша.
Весела будь и красива,
Пусть поет твоя душа.
Жизни светлой, жизни яркой
Мы желаем от души.
Исполнялись чтоб желания,
Чтоб сбывались все мечты!
Даша очень симпатична
И собою хороша.
Пусть порядок будет в личном,
Пусть поет твоя душа!
Поздравления Дарьи в картинках и открытках
Поздравления в день Дарьи в прозе
Пусть день именин запомниться радостными встречами с друзьями и яркими душевными моментами с близкими. Будь каждый день окружена вниманием и заботой.
***
Дорогая наша Дашенька, сегодня твой праздник, и мы хотим от всей души пожелать тебе исполнения самых заветных желаний. Пусть судьба благоволит в каждом деле, удача не скрывается за горизонтом, а друзья будут верными и помогают в решении даже самых сложных задач.
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Прими поздравления с Днем Дарьи, именинница! Пусть каждое препятствие на твоем пути к счастью окажется преодолимым, а само путешествие по линии жизни станет увлекательным круизом, в котором не будет места скуке и обыденности.
***
С Днем ангела, Дашуля! Желаем верить с себя, в чудеса и волшебную силу любви и добра. Пусть жизнь, как пестрые пазлы, всегда складывается удачно.