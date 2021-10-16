С Днем ангела Дениса: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

С Днем ангела Дениса: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

16 октября — день ангела Андрея. В этот день можно поздравить близких и знакомых Андреев с именинами

Что означает имя Денис?

Имя Денис — это одна из форм имени Дионисий и с древнегреческого оно означает "посвященный Дионису". Дионис согласно греческой мифологии — это один из младших олимпийских богов, отвечает за виноделие и в принципе покровитель земледелия.

Денис характеризуется веселым и общительным складом характера. Он склонен к аналитической работе, что вовсе не исключает хорошее воображение. Он может легко работать как в театре, так и банковским аналитиком. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в привычной компании. В компании с ним вам редко будет скучно, он умеет приятно проводить время. В то же время, Денису сложно раскрыть свои чувства, поскольку он боится разочароваться в людях.

Когда праздновать День ангела Дениса?

Именины Дениса в 2021 году по православному календарю празднуют 3, 23, 25, 28 марта; 4, 19, 21, 24, 25, 31 мая; 6, 16 июня; 3, 9 июля; 31 августа и 16 октября.

Поздравления с именинами Дениса в стихах

На День именин я Денису желаю,

Пацанский задор чтоб искрился в глазах.

Чтоб крылья успеха наверх поднимали,

И спорилось дело в умелых руках.

Будь счастлив, любимый, насколько возможно,

И смело, с улыбкой по жизни иди.

Не смей унывать, как бы ни было сложно,

И знай, что тебя верный ангел хранит.

***

Денис, ты очень классный друг!

Могу всегда я положиться,

Друзья протянут много рук,

На случай если пригодится.

И в именины все друзья

Тебя сегодня поздравляют,

И вместе с ними буду я —

Всего хорошего желаю!

***

Сегодня, Денис, Ваш праздник!

День ангела — День именин!

Желаю Вам веры и счастья,

Добраться до нужных вершин!

И пусть пропадают ненастья,

Любви свет в судьбе пусть вершит!

Не знали Вас, чтобы несчастья,

Пусть ангел Вас благословит!

***

Денис, в день ангела сказать

За добрые дела спасибо

Хочу, и буду поздравлять,

Желаю быть неутомимым,

Желаю делать много дел,

Все успевать, вперед стремиться,

Чтоб был ты счастлив, чтоб умел

В любое время защититься!

Поздравления Дениса в картинках и открытках

С Днем ангела Дениса

Поздравления с Днем ангела Дениса

Именины Дениса

Поздравления с именинами Дениса

Поздравления в день Дениса в прозе

Дорогой Денис, желаю тебе всегда быть на высоте и достигать поставленных целей! Пусть деньги водятся в твоем кошельке, в душе царит счастье, а в теле — здоровье и бодрый дух! Пусть жизнь тебе дарит только приятные сюрпризы и множество радостных моментов!

***

Потрясающего парня по имени Денис спешу поздравить c Днем ангела и хочу пожелать предупреждать непредвиденные ситуации, контролировать события, регулировать судьбу по своим инструкциям, управлять чувствами и жить как хочется, а не как получается!

***

Поздравляю, Денис, с Днем ангела! Пусть твое обаяние всегда сводит с ума, твоя уверенность всегда вдохновляет друзей и пугает недоброжелателей. Желаю всегда оставаться веселым и энергичным.

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